¿Pleito en ‘Mira quien Baila’?

Franco Noriega sobre Johnny Lozada: “Yo ni siquiera había nacido cuando Menudo existía, para mí Johnny no es un personaje muy actual”. El chef Franco Noriega respondió a Johnny Lozada después de que el puertorriqueño se burlara de su físico y dijera que no tenía talento para el baile durante el show del pasado domingo de ¡Mira quien baila! “Me parece que él se debió de disculpar conmigo. Él se burló en mi cara. En general, lo que pedí en ese momento y lo que sigo pidiendo es que los jueces sean mentores, puedan ser personas que nos guíen para poder mejorar”, dijo este martes Noriega. “Necesitamos críticas constructivas. No solo que digan ‘esto está mal, esto está mal’, pues, ¿cómo mejoro?”. Tras la tensión que se vivió en el show del domingo, Lozada – quien ejerce de juez en el concurso de baile– pidió disculpas públicas el lunes en el programa Despierta América (Univision) por sus palabras hacia el chef peruano, que es uno de los concursantes. “Mi comportamiento no estuvo a la altura. Entiendo que sí me ganó la ira, cosa que no debió de haber sucedido”, dijo. “No me gustó el comentario [de Noriega] debido a que muchas veces hemos ayudado a ciertas personas y que nos diga que no somos objetivos Poty Castillo y yo, no lo vi correcto”.