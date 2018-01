Pitbull, desde sus orígenes humildes a la fama mundial

Cuando se habla de las estrellas mundiales de la música latina sin duda se vienen a la cabeza nombres como Shakira, Jennifer López, Ricky Martin y por supuesto el de Pitbull. El cantante de raíces cubanas llega a sus 37 años y para festejarlos damos un recorrido por su increíble historia de superación. Tras crecer en uno de los barrios más vulnerables en Miami, recientemente el intérprete fue condecorado con su estrella en el reconocido Walk of Fame de Hollywood. EN LA CIMA DEL MUNDO A sus 37 años de edad, Pitbull se ha trasformado en una leyenda de la música latina y con sus éxitos ha puesto ha bailar a millones alrededor del mundo entero. A pesar de que ahora está en la cima de su carrera y recientemente recibió su propia estrella de la fama en el Walk of Fame de Hollywood, sus orígenes humildes lo convierten en todo un ejemplo de superación. Nació y creció en la ciudad de Miami, en donde su familia se estableció luego de salir de Cuba. Tras graduarse de la escuela secundaria, inició su carrera musical en el hip hop. En el 2004 lanzó su álbum debut M.I.A. M.I. y con el éxito del sencillo “Culo”, Armando Christian Pérez- su nombre de pila- comenzó a robarse miradas en el mundo de la industria musical. Muy pronto comenzó a codearse con otros grandes de la música urbana latina como Ivy Queen, Hector el Bambino y el mismo Daddy Yankee, con quienes compartió escenario en el marco de la velada de premiación de los Billboard Latin Music Awards en el 2005. El 2006 fue agridulce para el cantante, ya que su padre falleció. El mismo año, el cantante presentó su segundo trabajo discográfico El Mariel, el cual dedicó a su progenitor. Su sencillo “Calabria” le dio la vuelta al mundo Desde entonces, su tradición de hacer duetos explosivos comenzó a hacerse una tradición musical. Lloyd, Carlos Ponce, Olga Tañón, Ken-Y y Trina fueron algunas de las primeras colaboraciones con las que contó el artista. El 2008 sería el año de su gran explosión en la música, con el lanzamiento de su álbum Rebelution, que incluía las canciones “I Know You Want Me” y “Hotel Room Service” lo catapultaron al estrellato mundial. Con el éxito de estos dos temas no solo logró liderar los listados musicales, también comenzó a colectar sus primeros premios en la industria. GRANDES ALIADOS En el 2011, convertido en una estrella mundial, unió fuerzas junto a uno de sus grandes aliados musicales: Enrique Iglesias. En compañía también de Prince Royce, protagonizaron una de las giras más exitosas del año. Desde entonces Pitbull y el español han compartido el escenario codo a codo. En el 2014, su fama mundial lo llevó a ser elegido para interpretar la canción de la Copa del Mundo de Brasil: “We Are One”. En compañía de Jennifer López y Claudia Leitte, los interpretes fueron los protagonistas musicales de la cita futbolística. FELIZ CUMPLEAÑOS MR. WORLDWIDE Hoy convertido en todo un ídolo, festejamos su cumpleaños número 37, esperando que el 2018 traiga más de esos éxitos que han puesto a mover las caderas a millones de sus seguidores.