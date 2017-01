Piden choferes la renuncia de Peña Nieto

Debido a los impuestos que este año se incrementaron, su trabajo ha mermado un 10 por ciento, asegura representante de la Unión Fronteriza de Operadores. Nuevo Laredo, Tams.- Operadores de carga, se manifestaron de manera pacífica para exigir la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto y que dé marcha atrás a las reformas estructurales que promovió, ya que aseguran afectan sus empleos. José Antonio García Fuentes, representante de la Unión Fronteriza de Operadores, A.C., dijo que debido a los impuestos que este año se incrementaron, su trabajo ha mermado un 10 por ciento, pues ya no realizan suficientes viajes como antes. “Afectados sí, porque el patrón se queja del diesel, se queja de las refacciones, de que paga el Seguro y no hay trabajo, porque si el cliente también no puede pagar sus impuestos por lo exagerado de éstos, pues no mueven sus mercancías y yo no tengo trabajo”, señaló. Dijo que son casi a 8 mil operadores del Puente III a los que representa y que están en la misma situación, por lo que difícilmente logran llevar el sustento a sus hogares. “La situación de nosotros es muy diferente a la de un obrero, a nosotros nos pagan por un servicio terminado y si no hay trabajo no te pago, ahí quédate 15 días, y a mí no me conviene 15 días estar parado verdad, si yo no hago un viaje no gano nada”, se quejó García Fuentes. Sin embargo, sólo 15 operadores lo acompañaron en esta marcha pacífica que inició en el puente internacional número I “Puerta a las Américas” a las 10 de la mañana y concluyó a las 12 del mediodía en el monumento a los Fundadores. “Exigimos que las reformas que se aprobaron por este presidente se revoquen y se empiecen a crear unas mejores para cambiar al país, como en la gasolina cómo es posible que tengamos cuatro impuestos en un solo producto, cuando es inconstitucional y la gente no sabe”, enfatizó. Además de la marcha pacífica, los operadores levantaron firmas de los ciudadanos para inconformarse mediante un oficio ante las autoridades.