Peso Pluma ya tiene su Grammy; Karol G también se lleva su trofeo como la mejor

La noche del domingo estuvo marcada por la emoción y los triunfos en la 66ª edición de los premios Grammy, que se llevaron a cabo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. La ceremonia, que reconoce lo mejor de la industria musical, entregó su primer trofeo a dos destacadas estrellas contemporáneas: Karol G y Peso Pluma.

El corrido tumbado tiene desde este domingo un lugar en el olimpo de la música. Peso Pluma ha ganado su primer Premio Grammy en la categoría Mejor álbum de música mexicana con su disco Génesis. El fenómeno de los corridos tumbados —una variante más moderna de los corridos tradicionales— ha permeado en los últimos meses en la industria musical de la mano del intérprete mexicano que se ha posicionado como uno de los más escuchados a nivel mundial.

Además de estos triunfos individuales, la noche estuvo llena de momentos memorables y actuaciones espectaculares. Artistas como Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Lil Nas X y Silk Sonic cautivaron al público con sus presentaciones en vivo, demostrando la diversidad y la calidad de la música actual.

Los Grammy también sirvieron como plataforma para reconocer el impacto social y cultural de la música. Durante la ceremonia, se rindió homenaje a figuras legendarias como Joni Mitchell, quien recibió el Premio a la Persona del Año por su contribución duradera a la música y la cultura. “Gracias a todos ustedes que escuchan y que apoyan mi música, hoy se cumplió un sueño no solo mío si no de un equipo entero. Seguiré representando a mi país a donde quiera que vaya. Feliz de poder pertenecer a la lista de grandes artistas mexicanos ganadores de un Grammy”, ha publicado Peso Pluma en sus redes sociales tras el anuncio del galardón en la ceremonia de los gramófonos en Los Ángeles. Hassan Kabande Laija, originario de Jalisco, comenzó apenas hace un par de años a publicar sus corridos y tocó el éxito definitivo con Ella baila sola junto a Eslabón Armado. Apenas unos meses después lanzó Génesis, un álbum de 14 canciones en el que colabora con cantantes como Natanael Cano, Junior H o Gabito Ballesteros. Sus canciones se enfocan, principalmente, en dos temas: el desamor y el narcotráfico. Canciones como Lady Gaga, Rubicon, Rosa Pastel y Las Morras se han posicionado entre las más escuchadas a nivel mundial en la plataforma Spotify. Aunque los corridos mexicanos tienen desde hace años un vertiente denominada narcocorridos, el auge de los corridos tumbados con la temática criminal han levantado una serie de críticas alrededor del cantante. Kabande Laija ha cancelado conciertos en el norte de México ante diversas amenazas de muerte que ha recibido. La última polémica ha llegado desde Chile donde ha sido invitado a cerrar el Festival de Música de Viña del Mar el próximo marzo, diversos sectores han cuestionado su presencia por el contenido bélico de sus corridos en uno de los escenarios más importantes de América Latina. “Lo que hacemos es música, queremos compartir vibras buenas, no queremos influenciar a nadie, no queremos que hagan malas cosas. Simplemente, queremos que pongan la canción en el carro, que se tomen un trago, que se tomen un gallo y que disfruten la canción. Es polémica, siempre va a haber y creo que ya estamos acostumbrados”, comentó en una entrevista con EL PAÍS, el año pasado, sobre las polémicas que las letras de sus canciones han levantado.

Génesis es su cuarto disco, el primero lanzado bajo su propio sello discográfico, Double P Records. En 2020, lanzó un álbum en directo (Disco en vivo) y Ah y que?; y, en 2021, Efectos secundarios. Los tres bajo el paraguas de la discografía de El cartel de Los Ángeles.