Perú, fascinante y de moda

De Lima a Machu Picchu… una semana de vacaciones realmente inolvidable Co n o c e r Perú es una experiencia fascinante, pues mezcla lo histórico, lo sorprendente ¡y lo mágico! Una tierra con gran personalidad, plena de arte y creatividad, así es uno de los países más importantes de América Latina. Y desde hace años está muy de moda conocerlo y disfrutar su naturaleza y su deliciosa y famosa cocina. Hoy quiero proponerles un itinerario perfecto de una semana, que puedes adaptar a tu tiempo disponible: 3 o 4 días en Lima y 3 días en la zona de Cusco. Todo comienza volando a Lima. Si vas de Estados Unidos, te recomiendo United Airlines, con excelente servicio y una completa red de vuelos. Tiene dos diarios: de Houston y Newark a Lima, y opera más de 900 vuelos al día a más de 335 aeropuertos en todo el mundo, ofreciendo su clase Business First (¡fabulosa, con camas flat beds, un servicio de clase ejecutiva superior y cada asiento con su propio sistema de entretenimiento!). También proporciona su Economy Plus, entre las mejores en la industria, con espacio extra entre una fila y otra (para estirar las piernas con comodidad), en la parte delantera de la cabina de clase turista, y tiene la ventaja de que saldrás del avión con más rapidez al aterrizar. ¡Un servicio excelente y comodísimo! Lima es una ciudad extraordinaria, con hoteles excelentes. Me gustan el Westin Libertador Lima, en San Isidro, y el Belmond Miraflores Park, con una gran vista de frente al Pacífico. Si puedes contratar un guía con auto, conoce el barrio de Barranco, con casonas de siglos atrás convertidas en museos, ateliers de artistas y restaurantes. Los chefs de Perú son muy respetados. Ve al nuevo Astrid y Gastón Casa Moreyra, del chef Gastón Acurio, pionero de la gastronomía peruana (con varios restaurantes en Lima, como el impactante Madame Tusan, de cocina chinaperuana); el minimalista Malabar, del chef Pedro Miguel Schiaffano; el avant garde Central, del chef Virgilio Martínez; el muy especial Amaz; el modernísimo Pescados Capitales y La Gloria, al igual que la cocina criolla de La Huaca Pucllana en un setting único, junto a un centro arqueológico. En Lima puedes hacer un tour histórico con guía por la ciudad. La Plaza del Paseo de los Héroes, el Palacio de Justicia, la Plaza San Martín (con la estatua del Libertador José de San Martín) y la Plaza Mayor, desde donde puedes caminar al palacio de gobierno, a catedral (un altar divino), el palacio Arzobispal y el convento San Francisco de Asís. Así conocerás casonas antiguas con bellos balcones, y la basílica y convento de Santo Domingo, donde está enterrada Santa Rosa de Lima. Y bellas fachadas de iglesias como San Pedro y La Merced, y palacios coloniales como Torre Tagle, el palacio de Osambela, Casa Aliaga, etc. Puedes comprar artesanía en el Parque Kennedy de Miraflores, visitar el moderno centro comercial Larcomar y comer en La Rosa Náutica, que parece flotar en el mar Pacífico. De Lima ve a Cusco. ¡Una hora de vuelo y un mundo aparte! Puedes hospedarte en el lujoso Palacio del Inka Luxury Collection Hotel; el extraordinario Belmond Hotel Monasterio (mi favorito) o el hotel boutique Inkaterra La Casona, con 11 lujosas suites. Cusco, con sus calles estrechas e impactante pasado colonial, a cada paso es una joya. Cena rico en Cicciolina. Al día siguiente, camina por la ciudad a tu aire u organiza una visita a Quenko, un sitio arqueológico, y después a Sacsayhuaman, una fortaleza inca. El tercer día en Cusco, sube al lujoso tren Belmond Hiram Bingham (antes llamado Orient Express), entre Cusco y Machu Picchu, que lleva el nombre del explorador que redescubrió la legendaria ciudadela en 1911. Un viaje espectacular, con la vista del Valle Sagrado y el río Urubamba. Disfrutarás un almuerzo de lujo a bordo y una hora más tarde llegarás al pie de la montaña. En bus se asciende con una vista íncreíble a Machu Picchu, donde un guía privado puede llevarte a través de terrazas, escalinatas, recintos ceremoniales, etc. Después, descansa o toma el té en el Belmond Sanctuary Lodge. Si quieres, puedes pasar la noche allí o, al caer la tarde, tomar el tren de regreso a Cusco. Al día siguiente regresarás a Lima y, después, a tu casa.