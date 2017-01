PERO SI YA LO SABIAN

Por: Gamaliel Espinoza

Iba un sacerdote por un camino muy solo a media noche. No había nada de circulación por ese camino… abandonado. Un camino que parecía había sido sacado de una historia de terror. De repente se le ponchó una llanta, se orilla para poder cambiar la llanta. Sacó el gato hidráulico y la cruzeta. Se dispuso a cambiar la llanta y de repente se le aparece Drácula… mostrándole sus grandes colmillos. El cura cruza sus dedos índices haciendo una cruz. Drácula chisquea los dientes y le dice… – Eso no funciona- El cura saca su crucifijo y se lo muestra a Drácula que vuelve a chisquear sus dientes y le dice… – Eso no funciona- El cura le muestra la cruzeta con la cual estaba cambiando la llanta. Una vez mas Drácula chisquea sus dientes y le dice… – Eso no funciona- – Como de que no- le dice el cura mientras lo agarra a golpes con la cruzeta. Parece ser que a los mexicanos nos tienen que decir que un no es un si y que un si es quien sabe. O somos muy igenuos o somos muy tontos… o no lo se. Y es que nos creemos de todo lo que nos dicen… no hemos aprendido a usar el sentido comun que nos dice que si un politico dice que NO… lo mas seguro o casi un 99.99999999999999 % es que sea un SI. Que se va a luchar contra la corrupcion… lo mas seguro es que NO. Que NO se van a subir los impuestos… lo mas seguro es que SI Que NO va a haber gasolinazo… y SI lo hubo. No puede ser que en un pais productor de petróleo se tengan los precios que tiene México… perdón, si puede ser. Y la prueba esta que ahora en México se esta teniendo problemas por lo del ga- solinazo. Ahhhhhh y eso que la ciudadanía esta siendo ayudada por el gobierno. O sea que no esta pagando el precio real de la gasolina… Hijos de Maria Morales. Eso es no tener vergüenza. Bueno, aqui es en donde entra el otro puntos. ¿Cuándo han tenido vergüenza los políticos mexicanos? Nomas nosotros que les creemos sus mentiras. Y como dijera Arjona, el problema no es que mientas, el problema es que creemos las mentiras. – Mami estoy saliendo con un hombre muy rico- – A ver hija, ven vamos a platicar- – No hay problema mamá… todo esta bien- – No hija, todo se te hace fácil, debes de escuchar mi consejo- – Te digo que todo esta muy bien mama- – Escuchame hija… no todo es tan facil como parece ser… tienes que escucharme- – Mamá, te digo que todo lo tengo bajo control- – Hija, no porque tenga mucho dinero debes de confiarte- – Ahhhhhh, es eso tu preocupación? Para tu tranquilidad siempre le cobro por adelantado mama- Es b ueno o es malo? Eso depende de quien lo este mirando o hacienda no? bueno, es lo que yo digo, es lo que yo opino. Resulta que para la toma de posesión del Presidente electo Donald Trump fue invitada la banda de la Universidad de Artes Liberales mas antigua de Alabama. Eso es bueno o es malo? El asunto es que una gran mayoría por no decir que todos los integrantes de esta banda son de color… asi es. Mucha gente esta molesta porque la Universidad aceptó ir y tocar en ese evento. Eso es bueno o es malo? Otras universidades declinaron la invitación… eso es bueno o es malo? Porque perder esa oportunidad de estar en ese evento? No hemos sabido todavia ser tolerantes. Nos encanta hacernos las víctimas. No sabemos enfrentar los pro- blemas si no estamos echando en cara lo que nos pasó hace tiempo. Al menos desde mi punto de vista si yo fuera una persona de color me sentiría honrado de que mi ofensor mas grande me este invitando a su fiesta. No cualquier persona va a esa fiesta. Y menos tener participacion. Pero que es lo que nos pasa? No queremos que nos vean que somos dife- rentes. Ya Habra otros momentos en que se pueda pelear tal vez por lo mismo o por otra causa… pero por tocar en ese evento que será transmitido a nivel mundial… caray, que forma de hacerse la víctima. No los invitaron a servir mesas, limpiar, tirar la basura… pero esta bien. Sigan haciéndose las víctimas Sugerencias, comentarios favor de hacerlos llegar a: gamma9_10@yahoo. com y editorial@novedadesnews.com