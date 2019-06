PERDIENDO TIEMPO

Estaba el Fidel Castro hablando a los cubanos… – Cuba ahora es un país libre y soberano…- Al fondo del público se oye que alguien grita – Tenemos hambre- Castro hace un silencio… que parecía que mandaba a fusilar a los ahí presentes. – Camaradas… ahora Cuba no depende de nadie. Somos un país libre. Un país soberano…- Y una vez más en al fondo se oye que alguien le dice – Tenemos hambre- Castro trata de mirar quien es el atrevido en decir que tiene hambre. Manda a parte de sus ejercito a que vigilen a la audiencia – Ahora Cuba no depende de nadie para tener que comer. Hemos sido libres para ser ejemplo de muchos países que dependen de otros para poder sobrevivir- – Tenemos hambre- una vez más se oye la voz Fidel castro manda traer al hombre que lo está interrumpiendo. – A ver camarada, que es lo que está diciendo?- – Que tenemos hambre- – A ver camarada, traiga una botella de agua a este camarada- La traen y saca la pistola Fidel y le dice… – Tómate esa botella de agua- El hombre se la toma a fuerzas – Traigan otra botella de agua- y obliga a que se la tome también. – Otra botella de agua- Es mucha agua mi comandante Ahora se la va a tomar, porque si no…mejor tómesela El pobre hombre se toma la cuarta botella de agua

Ahora traigan una chuleta asada de puerco al camarada (tengo que

aclarar que no sé de dónde carajos sacaron esa chuleta de puerco asada).

– Cómetela-

– Mi comandante no puedo-

– Vez lo que te digo, tu no tenías hambre, tenías sed-

Es para que se den cuenta de que lo que pasa en este mundo no es que

no se tenga tiempo… sino que se malgasta a lo bruto.

Según un estudio, las madres checan su Facebook de perdido unas 10

veces al día… y la mayoría solo para darle like a lo que han puesto sus

amistades.

¿Lo puede creer?

Mi pregunta… ¿qué hacían antes las madres de tener Facebook?

Se ponían a hacer el quehacer de la casa… ¿sencillo no?

En mi opinión el Facebook es un desperdicio de tiempo a lo bestia cuando

no se sabe usar… que es lo más común.

Estaban varias amigas platicando de moda una de ellas dice…

–

Mi marido me acompaña cuando voy a comprar mi ropa-

–

Y eso ¿por qué? No tiene que decirte que te debes de poner-

–

Pero es que si no va no me puedo comprar mi ropa-

–

En mi caso no es así- dijo otra

–

¿Por qué?-

–

Porque mi marido me da el dinero para que yo solita vaya a comprar

mi ropa. Cuando estoy en casa él la escoge-

–

Es muy machista tu marido manita-

–

Yo no tengo problemas para hacerme de mi ropa. Como yo trabajo,

compro lo que se me antoja. Como pueden ver… esta faldita que

mas bien parece un cinto… yo me la compré. Esta blusita con la que

enseño todo mi pecho yo me la compré. En otras palabras, cuando

los hombres me miran como ando vestida me dicen que me veo muy

sexy-

–

Y ¿qué dice tu marido?

–

Bueno, él usa otra palabra…-