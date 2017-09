Pepe Aguilar planea fundación en apoyo a los más necesitados

* El cantante donará la taquilla de su concierto a damnificados por el sismo.

México.- (Notimex) El cantante mexicano Pepe Aguilar, uno de los más reconocidos a nivel internacional, dio a conocer que planea crear una fundación que apoye a las personas que sean afectadas a causa de algún fenómeno natural o a quienes necesiten ayuda por diferentes motivos. “Quiero hacer una fundación que esté permanentemente donando de mis shows. Quiero que haya una cantidad de dinero, de aquí hasta mi muerte, para que siempre se esté donando. Es lo mínimo que puedo hacer por alguien más. Espero concretarla para el próximo año”, reveló a Notimex. En tanto se concreta ese proyecto, Pepe Aguilar informó que el próximo 29 de septiembre ofrecerá un concierto en la Arena Ciudad de México y todo lo que ingrese a taquilla será donado a la Fundación Carlos Slim para que lo destine a los damnificados por el reciente sismo de mag-nitud 7.1 que afectó varias regiones del país. “Estoy consternado al igual que todos los mexicanos. Esta tragedia tan terrible nos tiene en shock, pero lo que uno hace debe servir a los demás. Queremos darles shocks eléctricos, como aquellos que se le dan al corazón para que vuelva a latir; como esos cables de corriente que se usan para que los coches vuelvan a funcionar”. Consideró que la tragedia debe servir como un recordatorio de lo que es el pueblo de México. “Porque las muestras de solidaridad que se han dado en los últimos días de parte de la población de todos los niveles, no es actuado, es real, no está planificado ni es premeditado. Es en favor de las víctimas, es para ayudar. Estos acontecimientos pueden ser un parteaguas para que retomemos la fe en nosotros mismos, en nuestro país”. El intérprete de éxitos como “Miedo” y “Por mujeres como tú”, destacó que si la vida o Dios les han dado a él y a su familia lo que tienen y son afortunados en salud, por qué no ayudar a los que menos tienen. “Es lo mínimo que podemos hacer. Cada quien hace lo que puede. Nosotros hacemos música y espectáculos y, de esta forma, podemos ayudar no solamente con la taquilla, sino con la donación del sueldo de todos los que estaremos en el espectáculo”. Aclaró que esto no es afán de protagonismo, sino para mostrarle a la gente que toda persona puede ayudar, incluso otras figuras de fama internacional que, a su vez, pueden convocar a sus miles de seguidores para que imiten este tipo de acciones positivas. Aunque la Fundación Carlos Slim se encargará de apoyar a los más necesitados, Pepe Aguilar anheló que ojalá el capital que se recaude se destine, sobre todo, en los lugares más marginados. “Para aquellos de Oaxaca, Morelos y Puebla que están muy necesitados de ayuda. Entiendo que así será y luego se irán a otros sectores”, apuntó. El artista adelantó que para su concierto del 29 de septiembre, el público será testigo de un espectáculo totalmente mexicano que dedicará a las víctimas del terremoto que a la fecha ha dejado más de 330 muertos.