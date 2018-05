Pellegrini es el nuevo DT del West Ham y de Chicharito

Manuel Pellegrini fue anunciado este martes como nuevo entrenador del West Ham, donde milita Javier ‘Chicharito’ Hernández, con el que firmó un contrato de tres temporadas para ocupar la plaza que fue de David Moyes durante los últimos seis meses. El DT chileno, que abandonó la dirección del Hebei Fortune chino, dirigirá de esta manera al delantero mexicano, cuya continuidad en el club ‘hammer’ se supone asegurada. “Estoy encantado de darle la bienvenida a Pellegrini al West Ham. Es uno de los entrenadores más respetados del mundo. Manuel tiene una reputación de jugar al ataque y de sacar lo mejor de sus jugadores por lo que creemos que mejorará al equipo actual”, afirmó David Sullivan, presidente del club londinense y que presentó a su nuevo técnico como “un ganador que sabe qué se necesita para tener éxito al más alto nivel”. El máximo mandatario, como colofón a la presentación del técnico chileno, recordó que Pellegrini “es el primer entrenador del West Ham en tener un título de la Premier League en su currículum”, recordando el trofeo conquistado al mando del Manchester City en la temporada 2013-14. Pellegrini, quien en septiembre cumplirá 65 años y ya en el mes de marzo estuvo relacionado con el banquillo hammer, fue de hecho el primer entrenador no europeo (sigue siendo el único) en ganar la Premier y regresa a Inglaterra dos años después de abandonar el club citizen, donde fue sustituido por Pep Guardiola, para dirigir al Hebei China Fortune. David Sullivan, propietario del West Ham que determinó la mudanza del viejo Upton Park al majestuoso Estadio Olímpico en 2016, mantiene la determinación de catapultar al club a los primeros lugares del fútbol británico y el fichaje de Pellegrini, que según diversas informaciones publicadas en Inglaterra tendrá un salario cercano a los 10 millones de dólares, es el primer paso en este camino. El siguiente, se aventura, sería el fichaje de Yaya Touré, a quien ya dirigió durante tres años en el City y que no fue renovado por Guardiola a la conclusión de este curso. En este sentido, el diario The Sun consignó este martes que antes de su firma Pellegrini ya mantuvo una charla con el marfileño haciéndole saber su interés por sumarle a su proyecto, recordando la excelente relación personal entre ambos. Campeón de la FA Cup en tres ocasiones (la última en 1980) y de la Recopa en 1965 como mayor logro del club, el West Ham mantiene la quinta posición de la temporada 1998-99 (por detrás de Manchester United, Arsenal, Chelsea y Leeds United) como la mejor de su historia, que quiere volver a disfrutar bajo el mando del técnico chileno. Pellegrini debutó como entrenador al mando del Universidad de Chile en 1988 y tras conquistar la Copa Mercosur al frente de San Lorenzo en 2001 y dirigir a River Plate en 77 partidos entre 2002 y 2003 dio el salto a Europa, haciendo historia al frente de un Villarreal al que condujo a la semifinal de la Champions en 2006 y al subcampeonato de Liga en 2009 antes de ser contratado por el Real Madrid. Solo permaneció una temporada en el Real Madrid, la 2009-10, concluyendo subcampeón de Liga tras el Barça y quedando marcado por la eliminación en la Copa del Rey a manos del Alcorcón y en la Champions frente al Olympique de Lyon. Los tres siguientes cursos estuvo al frente del Málaga, alcanzando en la temporada 2012-13 los cuartos de final de la máxima competición continental (le eliminó el Borussia Dortmund con dos goles en tiempo añadido) y entre 2013 y 2016 dirigió al Manchester City, conquistando en 2014 la Premier League como mayor logro. El West Ham, que podría llegar a invertir hasta 100 millones de dólares en reforzar su plantilla, será el nuevo reto para un Pellegrini que, conocido como ‘El Ingeniero’ disfrutará de su segunda oportunidad en la Premier League.