Pedro Rivera exhorta a ver solo la versión autorizada sobre Jenni

El padre de “La Diva de la Banda” descalifica las versiones de Estrella TV y Univision. México.- (Notimex) Pedro Rivera, productor musical y padre de Jenni Rivera, descalificó las producciones realizadas por dos cadenas de televisión sobre la vida de su hija, “son pura basura y le pido al público que vea únicamente la de Telemundo, porque ahí podrán ver la verdad y no mentiras”. De entrada, en entrevista telefónica con Notimex, se le preguntó: “Don Pedro, quisiéramos saber ¿cómo ha visto la serie ‘Jenni Rivera: Mariposa de Barrio’, emitida recientemente por Telemundo? “Esa es la serie que la gente debe de ver, porque es la única serie autorizada. Ya salieron otras dos que no sirvieron para nada y por lo menos en esta última, consideraron las narraciones de cada miembro de la familia”, respondió. “Lo que se va a mirar en la pantalla, es lo que la gente debe conocer, no las suposiciones acerca de mi hija que hicieron en otras series no autorizadas”, subrayó. Tres versiones, sólo una vida. Aunque la esencia es la misma en las tres producciones acerca de la vida de Jenni, cada una tiene planteamientos y visiones distintas. A mediados de 2014, el canal Estrella TV, de Los Ángeles, California, estrenó la serie “Jenni, La Diva de la Banda”, basada en un guión de Luis Emilio Medina con las actuaciones de Jacqueline Alcalá, como Jenni Rivera; Alberto Agnesi, como Lupillo Rivera; Andrés Palacios, como Juan López. Además de Rodrigo Murray, como Esteban Loaiza; la actuación especial de Julio Manino como “Bernie”, y Damián Alcázar, como Pedro Rivera; Christina Gastellum como “Chiquis”, Janlu Prado como Juan Rivera; Anna Jatziri, como Rosie Rivera y Elizabeth Guindi, como Doña Rosa. “Jenni, La Diva de la Banda”, arranca con las primeras actuaciones de la cantante en pequeños nigth clubes, donde conoce a “Juan” uno de sus grandes amores. A partir de ahí, se puede observar a una Jenni luchona, guerrera y atrevida, buscando la fama no como un logro personal, sino para ayudar a toda su familia. Paso a paso su vida es desglosada hasta que llegó a la cima del éxito discográfico y su gran presentación en el Teatro Kodak de Los Ángeles, California. Tres años después de esta producción que no trascendió a nivel internacional, en enero de 2017, Univisión estrenó “Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí”, basada en la biografía no autorizada de Pete Salgado, ex manager de la fallecida intérprete. La serie está encabezada con las actuaciones de Luz Ramos, como Jenni Rivera; Geraldine Galván, como “Chiquis Rivera”; Ricardo Leguízamo, como Lupillo Rivera; Javier Díaz Dueñas, como Pete Salgado y Tomás Goros, como Pedro Rivera. “Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí” tiene la particularidad de ser una historia de la vida de Jenni vista a través del ojo de quien fuera su representante, amigo y confidente, Pete Salgado, a quien la familia Rivera descalificó desde que escribiera el libro, y desautorizó por completo su narrativa. Lupillo Rivera fue el único de la dinastía Rivera que aceptó la versión de Univision, incluso, canta el tema de la producción de 13 capítulos. En junio de este año, Telemundo estrenó “Jenni Rivera: Mariposa de Barrio”, la serie autorizada por la familia Rivera, que gustosa vendió los derechos. Al preguntarle sobre esta última producción, don Pedro Rivera reconoció que inicialmente había preferencia porque fuera Univision la que se encargara de contar la vida personal y profesional de Jenni, pero al no llegar a un acuerdo, se decidieron por Telemundo, quien aceptó sus condiciones. “Creo que Rosie no salió de acuerdo con la gente de ahí, entonces fue y planteó la serie en Telemundo, a ellos les interesó y se acordó hacerla. No estoy muy seguro, pero creo que son socios (Rosie y los productores de la serie)”.

Agregó que Telemundo hizo una importante inversión. “Con decirle que a mí me llevaron tres o cuatro veces, con vuelos pagados en primera clase y todos los gastos a Miami, para hablar sobre lo que ellos quisieron saber”, indicó don Pedro. Lamentablemente, no estuvo presente en el magno estreno de la serie, ocurrido el pasado 26 de junio, ni pudo ver el primer capítulo por televisión, pero aplaude la importancia que le dio la cadena. “Yo no estuve porque tuve que ir a ver al doctor a Tijuana y duré como seis o siete horas en la línea (fronteriza) y no pude llegar a tiempo a casa para verla”. Don Pedro agregó que agradece la gran producción que realizó Telemundo, acorde con la gran estrella que aún es Jenni. “Ellos sí tuvieron mucho cuidado en eso y fue una cosa muy hermosa y bonita; pero lo más acertado es que se dieron el tiempo de preguntarle a cada miembro de la familia que si les gustaba el set y todo lo que se muestra”. Comentó que para él fue una sorpresa y motivo de gran nostalgia el ver la recreación del garage y la casa móvil en donde vivió Jenni. Para esta versión de Telemundo no se contó con la participación de Lupillo, quien se había inclinado por apoyar la versión de Univision, así como tampoco de Gustavo, lo que para don Pedro es muy respetable. “Se habló con todos, menos con Lupillo y creo que Gustavo tampoco quiso participar, pero toda la familia estuvo ahí para lo que se nos requirió”, indicó. El patriarca de los Rivera señaló que hasta ahora ha quedado demostrado que la familia no se equivocó en confiar en Telemundo, pues la audiencia ha sido bastante aceptable desde que se inició la transmisión y los fans de su hija están encantados porque realmente ahí se dice la verdad. Al preguntarle si les preocupaba que se mostrara alguna situación incómoda o si la familia deseaba que sólo se viera lo bonito de la vida de Jenni, pero no los momentos difíciles y dolorosos, respondió: “ No, no, no, para nada; sin embargo, lo bonito es que salga la pura verdad, no importa que sean momentos dolorosos”.

Agregó que aceptaron a que la gente conociera a la artista que apoyaron, trataron y con la que lloraron. “Considero en que no hay que esconder las cosas, porque todos tenemos altas y bajas en la vida, como personas que somos”. Respecto a si habrá demandas por las versiones no autorizadas de Estrella TV y de Univision, el productor musical señaló que no tiene planeado nada, aunque no esté de acuerdo con estas versiones que según él, lo denostaron. “De mi parte no, pero yo no estuve nada conforme con ello. Lo digo como lo he comentado otras veces, que tanto una como la otra son basura, ahí se trató de los intereses de la gente que fue y narró a las cosas a su modo”, expresó. En tono molesto, agregó: “a mí me pusie-ron como un salvaje que golpeaba mucho a sus hijas. Y por si fue-ra poco, en un afán de quedar bien conmigo, la persona que hizo el libreto, me preguntó que cómo me había parecido mi papel, a lo que respondí que de dónde había agarrado tanta estupidez”. “Yo le pregunté que quien le había dicho que golpeaba a mis hijas y me dijo que era la información que le habían dado, a lo que les insistí que muy mal hecho, y que había actuado mal al no consultarnos directamente”. Para don Pedro, las versiones no autorizadas de la vida de Jenni, y el aprovechamiento ilegal de su imagen y voz, sólo conllevan un interés económico, y no les importa pisotear a la familia Rivera. “Todo se ha hecho con alevosía y aprovechando que murió mi hija y los descuidos de nosotros, por ahí también se quieren adueñar del disco que ella grabó en inglés (sin señalar a nadie), y pues se han hecho varios libros no autorizados”. Finalmente, expresó: “hasta una persona que ni siquiera conoce a la familia que se llama Leila Cobo, fue la primera que hizo su libro, ella es la directora de Billboard. Todos han actuado como buitres buscando hacer dinero”.