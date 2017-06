Paulina Rubio y Gerardo Bazúa desmienten rumor de separación

La cantante Paulina Rubio no solo ha aprovechado estos últimos días para desconectarse temporalmente de su intenso ritmo de trabajo con unas breves vacaciones en la costa, sino que también se ha encargado de atajar de una vez por todas aquellos rumores que, desde el pasado diciembre, apuntaban al fin de su relación con Gerardo Bazúa, al inmortalizar en sus redes sociales alguna que otra imagen del idílico fin de semana que han pasado juntos. “El amor está en el aire en el mes de mi cumpleaños. Con familia y amigos”, escribió la chica dorada en su perfil de Instagram junto a una foto que la retrata en su paradisíaco destino vacacional subida nada menos que a hombros de su chico. Poco antes, la intérprete publicaba otras dos imágenes que, además de mostrarla relajada a bordo de un yate, le sirvieron para anunciar que su nuevo sencillo podría ver muy pronto la luz. La pareja ha demostrado con este gesto que ambos han logrado proteger su sólida relación sentimental y aislarse así del sinfín de habladurías que amenazaban con deteriorarla, entre las que destacan las sospechas de infidelidad por parte de la intérprete y la teoría de que Paulina le habría llegado incluso a echar de casa en una ocasión y le habría impedido ver al hijo que tienen en común, Eros (1). Lo cierto es que hace unos meses Paulina no tuvo ningún problema a la hora de abordar estas acusaciones durante una serie de entrevistas promocionales que versaban principalmente sobre los preparativos de su nuevo trabajo discográfico, negando tajantemente que su romance con Gerardo -a quien conoció durante su participación conjunta en un programa de televisión- corriera peligro alguno. “Uno no siempre tiene un manual para hacer estas cosas en función de aquello que está establecido. Cuando te enamoras, te enamoras. Ahora estoy en un momento de paz, de aprendizaje constante. Contemplas la vida desde un segundo término, con una paz, una madurez y unas ganas diferentes”, confesaba la intérprete de pop para subrayar así el momento de estabilidad que preside tanto su vida personal como su renovada trayectoria artística. A medida que las conjeturas sobre la buena salud de su relación con Gerardo se van poco a poco disipando, empiezan a cobrar mayor relevancia las teorías conspiratorias que apuntan a un supuesto tercer embarazo de Paulina. A pesar de que actualmente se encuentra inmersa en una maratónica gira de conciertos en su México natal -una labor físicamente exigente y poco recomendable para quien supuestamente está embarazada-, los medios de su país no han dejado de especular con esta posibilidad como consecuencia de unos crípticos mensajes publicados recientemente por Gerardo en Twitter en los que no dejaba de hacer referencia al número cuatro, lo que ha sido rápidamente interpretado por algunos como la presunta llegada de su cuarto hijo, el segundo que tendría con la cantante.