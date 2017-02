Parlamento británico aborda ley para notificar salida de la Unión Europea

Share on Twitter

Share on Facebook

Londres.- (Notimex) El parlamento británico inició la primera sesión maratónica para discutir una ley que autoriza a la primera ministra, Theresa May, que notifique la decisión del electorado británico de abandonar la Unión Europea (UE), conocido como Brexit. Al iniciar la sesión en el parlamento de Westminster, el ministro del Brexit, David Davies, aseguró: “Vamos a respetar la decisión de la población”. “No es una ley para ver si Reino Unido debe o no abandonar la Unión Europea (…) en el referendo la gente ya habló y estamos respetando el resultado del referendo”, subrayó. El pasado 23 de junio el 52 por ciento del electorado votó a favor de que Reino Unido abandonara la UE, de la que es miembro desde 1973 cuando era la Comunidad Económica Europea (CEE). La primera ministra británica anunció que acudirá a Bruselas en marzo para activar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa -el mecanismo oficial para que un país miembro abandone el organismo europeo, cuya sede se encuentra en esa ciudad belga. Davies afirmó que es una ley clara para respetar la decisión de la Suprema Corte que falló en favor de que la primera ministra consulte al parlamento antes de acudir a Bruselas. “El centro de esta ley recae en una simple pregunta. ¿Confiamos en la gente o no?”, señaló Davies a la Cámara de Diputados o Casa de los Comunes. La breve ley de solo dos cláusulas solicita permiso al parlamento para que la primera ministra utilice sus poderes ejecutivos para activar las negociaciones de salida de la UE. La primera sesión comenzó con interrupciones de los diputados de la oposición que cuestionaron a Davies sobre el futuro de Reino Unido fuera del organismo europeo en temas como comercio, seguridad nuclear y apoyo a científicos. En un acalorado debate, los legisladores discuten la escueta legislación en sesiones que pueden durar hasta 12 horas en las que se espera que la mayoría vote en favor de proseguir con la salida del bloque de naciones europeas. Sin embargo, diputados de los opositores Partido Nacional Escocés (SNP), Partido Liberal-Demócrata, algunos del Partido Laborista y el legislador del gobernante Partido Conservador, Kenneth Clarke, han manifestado que no apoyan la ley para invocar el Artículo 50.