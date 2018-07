Pareja detenida por darle marihuana a un niño: le daban la droga “si se portaba bien”

Indiana.- La policía de Greenfield, Indiana está acusando a una pareja de mujeres de 36 años de darle marihuana al hijo de una de ellas a cambio de que se “portara bien”. La pareja está acusada ahora de abandono e incluso se sospecha que enseñó al niño a hacerse cigarrillos con el estupefaciente. Susan Glascock y Melissa Burton, fueron arrestadas a principios de julio y este martes se presentaron ante un juez para escuchar los múltiples cargos que pesan en su contra, que in- cluyen abandono y abuso físico de un menor. De acuerdo con documentos de corte divulgados parcialmente por el Greenfield Reporter, el arresto de las mujeres se produjo cuando fueron a un centro comercial con el niño a vender unos videojuegos. De regreso en su hogar, las mujeres comenzaron a discutir violentamente por el poco dinero que obtuvo el niño con la venta. El menor -que es hijo de Burton- trató de intervenir en la discusión, pero entonces Glascock -de 270 libras de peso- se le abalanzó y lo sujetó en el suelo golpeándolo en la boca. El niño logró huir y fue encontrado por la policía vagando por un camino a solas. Las mujeres fueron arrestadas posteriormente. Según un afidávit, Susan Glascock, de 250 libras de peso, asaltó al niño y se encaramó sobre él apresándolo en el suelo: “[El niño] sugirió que Melissa lo castigaba diciéndole que no le iba a dar marihuana si hacía algo malo y que cuando se portaba bien Melissa y Susan lo recompensaban con marihuana”, aseguró el oficial J. Tomas al respecto. El abuelo del menor también reveló que al niño le habían dado la droga anteriormente y que eso lo hizo enfurecer. Cuando confrontó a las mujeres ellas prometieron “que no volverían a hacerlo”, según reza el afidávit correspondiente al caso. De acuerdo a dicho reporte, el menor no tenía su propia habitación y cuando pernoctaba en casa de las mujeres dormía en el suelo del salón. Por su parte un trabajador social del Departamento de Servicios Infantiles dijo que tanto Burton como Glascock confesaron haber dado marihuana al niño en múltiples ocasiones. Eso coincidiría con las declaraciones del menor, quien afirmó a la policía que las mujeres le dieron marihuana por lo menos 50 veces en un plazo de tres meses. El caso se ventila ahora en la Corte Superior de Hancock y de ser encontradas culpables las acusadas podrían pasar hasta dos años y medio tras las rejas.