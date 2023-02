Paraliza helada el DFW y Love Field; advierten más tormentas

Reportan decenas de accidentes en Dallas y F. Worth

Dallas, Tx.- La Administración Federal de Aviación detuvo y retrasó los vuelos que llegaban al Aeropuerto Internacional DFW y Dallas Love Field ayer martes, mientras que los vuelos que salían también se retrasaron debido a las condiciones de hielo en el norte de Texas. Mientras tanto, el Departamento de Bomberos de Dallas reportó más de 300 llamadas de emergencia entre lunes y martes, en las cuales se vieron involucrados decenas de accidentes automovilísticos en diversas carreteras de la ciudad.

Se cancelaron más de 800 vuelos desde y hacia el aeropuerto DFW este martes, muchos de los cuales fueron anulados por adelantado por American Airlines, con sede en Fort Worth, mientras la aerolínea intenta manejar la lluvia helada en las pistas, según Flightaware.com.

En Dallas Love Field, casi todos los vuelos entrantes y salientes han sido cancelados, eliminando alrededor de 288 vuelos del horario de las aerolíneas, principalmente Southwest Airlines con sede en Dallas.

“El Aeropuerto DFW continúa monitoreando el pronóstico y se ha preparado para el clima invernal de esta semana”, dijo la portavoz del Aeropuerto DFW, Cynthia Vega, en un comunicado. “Las pistas de aterrizaje, las carreteras, los puentes y las pasarelas peatonales del aeropuerto han sido y seguirán siendo tratados por el hielo para garantizar la seguridad”.

La FAA emitió una parada en tierra para los vuelos de American Airlines en el aeropuerto DFW a pedido de la aerolínea, dijo la agencia. La FAA tuvo una parada en tierra para Dallas Love Field ayer martes por la mañana, pero eso se levantó desde entonces.

“La tormenta de invierno de esta semana está teniendo un impacto en nuestras operaciones de Dallas-Fort Worth, lo que representa un número significativo de cancelaciones”, indicó la portavoz de American Airlines, Gianna Urgo. “La gran mayoría de los vuelos afectados se cancelaron con anticipación para que pudiéramos notificar y acomodar de manera proactiva a nuestros clientes y evitar interrupciones de última hora en el aeropuerto”.

Los equipos de Love Field comenzaron a tratar pistas y carreteras desde el lunes y han estado realizando «pruebas de fricción» para asegurarse de que las pistas sean seguras para despegar y aterrizar, dijo la portavoz de Love Field, Lauren Rounds.

“Nuestros ajustes de programación proactivos para DAL y otros aeropuertos afectados por Winter Storm Mara se han ejecutado el lunes y (ayer) martes”, aseveró el portavoz de Southwest Airlines, Chris Perry. “Tenemos un plan para DAL, pero podría requerir un ajuste adicional en función de las continuas precipitaciones que afectan nuestra capacidad para operar de manera segura en el aeropuerto”.

El caos en los viajes se limita principalmente a los aeropuertos de la región de Texas, y el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom también registró alrededor de 170 cancelaciones.

American ha cancelado 533 de sus vuelos a nivel nacional ayer, alrededor del 14% de su horario, y Southwest ha cancelado 394, el 10% de todos sus vuelos.

Los retrasos en los viajes de invierno se producen después de que el lunes se cancelaran más de 560 vuelos desde y hacia los aeropuertos del área de Dallas. Muchas carreteras principales en la región de Dallas-Fort Worth también se han visto limitadas debido a accidentes y hielo.

SIGUEN LAS

ADVERTENCIAS

Es probable que el clima frío y las condiciones heladas que cubren el norte de Texas continúen hasta el jueves por la mañana, ya que el Servicio Meteorológico Nacional extiende su advertencia de tormenta invernal.

La advertencia, originalmente establecida para durar de lunes a miércoles, ahora expirará a las 6 am del jueves.

La tormenta, que trajo lluvia helada, aguanieve y hielo sobre las carreteras a la región el lunes, provocó el cierre de escuelas y negocios al menos el martes y miércoles, canceló vuelos desde los aeropuertos DFW International y Love Field y provocó que los automóviles se deslizaran por las carreteras.

“Se espera una formación de hielo generalizada en puentes y pasos elevados, así como en las calles de superficie, con un impacto significativo en los viajes”, dijo el Servicio Meteorológico. “Existe una baja probabilidad de que se caigan algunas líneas eléctricas y daños en los árboles debido al hielo”.

FATAL

ACCIDENTE

11:38 am: Accidente fatal en Arlington

Un hombre de 45 años murió en un accidente en Arlington el lunes por la noche después de perder el control de su vehículo en la carretera helada.

El hombre, que no había sido identificado, se dirigía hacia el este por la I-20 alrededor de las 8:45 p. m. cuando perdió el control de su camioneta al cruzar el paso elevado de Green Oaks Boulevard. El automóvil se deslizó contra la barandilla, salió volando y rodó por un terraplén, dijo la Policía.

El hombre, que salió despedido del vehículo, murió más tarde en el hospital. La policía dice que no llevaba puesto el cinturón de seguridad.

11:21 am: I-35 en Denton reabre después del accidente

Un tramo de la I-35W en dirección norte en Crawford Road en Denton se reabrirá después de que un camión de 18 ruedas se volcó y lo obligó a cerrar ayer martes por la mañana, dijo la Policía de Denton en Twitter.

11:02 am: Cancelación de la recolección de basura de la ciudad

La recolección de basura y reciclaje de la ciudad de Dallas se canceló el martes debido a las condiciones de la carretera, dijeron las autoridades. No estaba claro si las recolecciones se reanudarían el miércoles.

10:38 am: Tormenta se mueve sobre Dallas

La tormenta se desplazó sobre Dallas, trayendo consigo aguanieve de ligera a moderada y lluvia helada en algunas áreas, según el Servicio Meteorológico. La acumulación de aguanieve podría aumentar a media pulgada o pulgada.

10:28 am: Wreck cierra la I-35 en Denton

Un tramo de la I-35W en dirección norte en Denton fue cerrado debido a un camión de 18 ruedas que bloquea todos los carriles, dijo la Policía de Denton en Twitter. El tráfico se desvió en la salida de Crawford hacia la autopista 377.

9:50 am: Vuelos cancelados

El Aeropuerto Internacional DFW dijo en Twitter que está monitoreando el pronóstico y tratando pistas, carreteras, puentes y senderos para peatones en busca de hielo.

Los pasajeros deben verificar el estado de su vuelo con la aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto, permitir tiempo adicional para llegar allí y acercarse a las plazas de entrada con precaución, dijo el aeropuerto.

A media mañana del martes, más de un tercio de los vuelos de DFW y Dallas Love Airport habían sido cancelados, según FlightAware, un sitio de seguimiento de vuelos.

9:40 a.m.: mientras se cierran varios edificios de la ciudad, las bibliotecas se abren

Las peligrosas condiciones de las carreteras provocaron el cierre de varios edificios de la ciudad ayer martes, incluido el Tribunal Municipal de Dallas y todos los centros recreativos.

A partir de las 8:15 am, las bibliotecas de la ciudad, que funcionan como centros de calentamiento durante las inclemencias del tiempo, abrirán al mediodía, pero los funcionarios de la ciudad dicen que las personas deben llamar a los lugares con anticipación para verificar que estén abiertos antes de ir.

Además, una reunión del comité del consejo de la ciudad programada para el martes a las 9 am se pospuso hasta el 7 de febrero.

8:49 am: negocios como de costumbre en algunos lugares

El Kroger en E. Mockingbird Lane estaba abierto a pesar de las carreteras heladas que lo rodeaban el martes por la mañana. El estacionamiento era una mezcla de aguanieve y lluvia helada recién caída.

Alrededor de una docena de clientes caminaron por los pasillos, agarrando alimentos y necesidades de última hora mientras un anuncio de intercomunicador resonaba: “Atención empleados: por favor preséntense en Starbucks para tomar un café gratis”.

El cercano 7/11 en la esquina de Greenville Avenue también estaba abierto para los clientes que necesitaban llenarse de café o gasolina.

7:45 am: ‘Trueno de aguanieve’ comienza a moverse a través de D-FW

Justo después de las 7:30 am, el Servicio Meteorológico Nacional dijo que una «banda moderada» de aguanieve estaba comenzando a moverse a través del metroplex, además de las áreas del oeste y el este.

El Servicio Meteorológico dijo que esperaba algunas tormentas eléctricas aisladas con ráfagas de aguanieve y lluvia helada durante toda la mañana, y agregó que las acumulaciones de aguanieve «promediarán un cuarto de pulgada, con totales aislados de hasta una pulgada».

“Esto conducirá a carreteras llenas de hielo y condiciones de manejo traicioneras”, dijo el Servicio Meteorológico.

CALLES

BLANCAS

En el barrio de Hollywood-Santa Mónica del este de Dallas, en las afueras de Lakewood, la “aguanieve” comenzó a caer a las 7:50 am con tanta furia que en tres minutos, las calles y los techos pasaron de verse completamente despejados a cubrirse de blanco.

Como la columnista de Dallas Morning News, Sharon Grigsby, describió la escena: “Suena como si un vidrio se rompiera en el techo”.

Se ha instado a los habitantes del norte de Texas a quedarse en casa durante la tormenta si es posible, pero los funcionarios de la ciudad de Dallas dijeron que para aquellos que aún necesitan viajar, los equipos de trabajo de TxDOT están en turnos de 24 horas para tratar carreteras y autopistas.

Madison Schein, vocera de TxDOT Dallas, dijo que las personas que tienen que conducir deben planificar las rutas con anticipación y buscar información en drivetexas.org.

“Empezamos a pretratar las carreteras con salmuera hace unos días y continuamos con salmuera”, dijo Schein. “Ahora estamos mezclando sal y arena según sea necesario y continuaremos ajustando nuestras operaciones a medida que la tormenta avance por nuestra área”.

La ciudad dijo que también utilizará una mezcla de sal y arena para tratar las carreteras cercanas a las instalaciones de emergencia y los puentes helados.

Cientos de conductores estuvieron en un embotellamiento de varias horas el martes por la mañana en la carretera interestatal 20 en los condados de Palo Pinto y Parker. El tráfico resultó en un retroceso de al menos 20 millas, informó KDFW-TV.

CHOQUES

Y HERIDOS

En el área de Fort Worth, se reportaron más de 140 colisiones de vehículos motorizados con heridos hasta las 5 am del martes, incluidos 16 accidentes con vuelcos, según Matt Zavadsky, vocero de MedStar.

También hubo ocho llamadas relacionadas con la hipotermia, dijo Zavadsky. Siete personas requirieron hospitalización y cinco de ellas se encuentran en estado grave.

Además, nueve personas resultaron heridas en caídas por resbalones en el hielo, dijo Zavadsky.

“Por precaución”, dijo Zavadsky, MedStar suspendió el uso de luces y sirenas a partir de las 11:30 p. m. del lunes para evitar accidentes cuando los automovilistas intentan apartarse del camino para las ambulancias.

“Una ambulancia que no llega al lugar de una emergencia no puede ayudar a los pacientes”, dijo. “Es mejor, y más seguro, responder un poco más lento, asegurar que lleguemos y no causar lesiones en el camino a la llamada”.

HASTA EL

JUEVES

El pronóstico prevé más aguanieve y lluvia helada el martes con temperaturas que rondan los 20 grados durante todo el día. Se podría acumular hasta media pulgada de hielo.

Los viajes tienen el potencial de volverse “peligrosos para la vida”, según el servicio meteorológico. Las condiciones de las carreteras podrían mejorar por la tarde, pero el agua en las carreteras podría congelarse nuevamente durante la noche, empeorando las condiciones para el miércoles por la mañana.

Estas condiciones continúan el miércoles antes de calentarse hasta los 40 grados con lluvia el jueves. El fin de semana debe ser soleado con temperaturas entre los 50 y 60 grados.