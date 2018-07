Para el DT del PSV, 50 millones no son suficientes por el Chucky Lozano

México.- Mark van B o m m e l , entrenador del PSV, compartió su deseo de contar con Hirving Lozano para la siguiente temporada e incluso aseguró que la institución está lista para rechazar una oferta por el mexicano de 50 millones de euros, de acuerdo a información del medio holandés De Telagraaf. “No tomo en cuenta una salida de Lozano. No queremos perderlo. ¿O podemos decir que no a una oferta de cuarenta o cincuenta millones de euros? Sí, eso es posible”, declaró el estratega en la pretemporada de su equipo. El objetivo de Van Bommel es mantener al mexicano mínimo un año más, pues considera que después de coronarse en el Eredivisie, esta temporada en la que participarán en la Champions League, será clave en el crecimiento de Lozano. El medio holandés informa que el Everton, Manchester United y Barcelona, son algunos de los equipos que habrían mostrado interés por los servicios de Hirving. El mexicano llamó la atención de varios equipos en Europa, debido a las actuaciones que tuvo en Rusia 2018, donde empezó de buena forma con un gol ante Alemania. Posteriormente no perdió la titularidad en los tres juegos restantes que encaró la selección mexicana.