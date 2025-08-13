Pandora Recibe premio de los Latin Grammy

breaking news New

 La Academia Latina de la Grabación anunció con orgullo a los ganadores del Premio a la Excelencia Musical 2025, un reconocimiento que celebra la trayectoria y el impacto de figuras emblemáticas de la música latina. Este año, el galardón será entregado a Susana Baca, Enrique Bunbury, Ivan Lins, el grupo Pandora y Olga Tañón, artistas cuya obra ha marcado generaciones y que serán homenajeados durante la celebración de los Latin Grammy, en un evento que se llevará a cabo en noviembre en Las Vegas, Estados Unidos.

El Premio a la Excelencia Musical es una de las distinciones más prestigiosas que otorga la Academia, ya que reconoce a intérpretes cuya contribución creativa posee un valor artístico sobresaliente, con un legado que ha trascendido fronteras y épocas. Estos artistas no solo han creado obras de gran calidad, sino que también han logrado conectar profundamente con las comunidades, enriqueciendo el patrimonio cultural latinoamericano.

En esta misma gala, el ingeniero de sonido Eric Schilling será reconocido con el Premio del Consejo Directivo, una distinción destinada a quienes han realizado “importantes contribuciones” a la música latina, pero que no necesariamente se han desarrollado como intérpretes. Este premio busca visibilizar el trabajo fundamental de profesionales que, desde ámbitos técnicos, de producción o dirección artística, han hecho posible el desarrollo de grandes proyectos musicales.

Este año también se hará historia con la creación del Premio al Educador de Música Latina, un galardón que por primera vez reconocerá a un docente cuya labor haya tenido un impacto significativo en la incorporación de la música latina dentro de sus programas educativos. Con este nuevo premio, la Academia no solo destaca el talento artístico, sino también la importancia de la enseñanza y la transmisión cultural a las nuevas generaciones.

Además del reconocimiento, la institución entregará a la escuela del ganador del Premio al Educador de Música Latina una donación de 10 mil dólares en instrumentos musicales, con el fin de apoyar la educación artística y fomentar que más estudiantes tengan acceso a una formación musical de calidad. Este gesto reafirma el compromiso de la Academia con el desarrollo de la música desde sus cimientos.

El director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, expresó su entusiasmo por esta edición especial, asegurando que “es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas de la música, que continúan redefiniendo nuestra rica herencia musical, así como a nuestro primer ganador del Premio al Educador de Música Latina”. Sus palabras reflejan la magnitud de los nombres galardonados y la relevancia de sumar nuevas categorías que amplíen el alcance del reconocimiento.

Uno de los momentos más emotivos de este anuncio lo protagonizó el grupo Pandora, que este año celebra cuatro décadas de trayectoria artística. Integrado por Isabel Lascurain, Mayte Lascurain y Fernanda Meade, Pandora ha sido un referente del romanticismo en el pop latino desde su debut, y recibir este premio es para ellas un reconocimiento a años de trabajo constante y dedicación. En declaraciones tras el anuncio, las integrantes de Pandora se describieron como “incansables luchadoras” dentro de la industria artística. Fernanda Meade, visiblemente conmovida, expresó: “Qué lindo que hoy nos voltean a ver con este reconocimiento tan bonito”, dejando ver la emoción y gratitud que les provoca ser distinguidas en esta etapa de su carrera.

La Academia Latina de la Grabación destacó que Pandora transformó el pop latino con su éxito “Cómo Te Va Mi Amor”, una canción que marcó un antes y un después en la música romántica en español. Desde entonces, su estilo único y sus armonías vocales inconfundibles han sido sinónimo de sensibilidad y conexión con el público.

A lo largo de su carrera, Pandora ha colaborado con leyendas de la música como Armando Manzanero, Frank Sinatra, Julie Andrews y Luis Miguel, entre otros. Estas colaboraciones no solo han ampliado su repertorio, sino que también han enriquecido la diversidad de su propuesta musical, situándolas como embajadoras de la música latina en distintos escenarios del mundo.

El homenaje a todos los premiados en estas categorías tendrá lugar el próximo 9 de noviembre en Las Vegas, en el marco de la Semana del Latin Grammy. Se tratará de una ceremonia privada, exclusiva para los galardonados y sus invitados, en la que se celebrará la excelencia y el legado de cada uno de los homenajeados. La Semana del Latin Grammy culminará el 13 de noviembre con la 26ª gala anual de los premios, un evento que reunirá a lo más destacado de la música latina en una noche de actuaciones memorables, discursos emotivos y reconocimientos a las trayectorias que han marcado la historia musical de nuestra región.

