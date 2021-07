Pancho Barraza y sus músicos sufren aparatoso accidente

Pancho Barraza y sus músicos sufren aparatoso accidente en Nayarit. Fue en la mañana de hoy sábado que se dio a conocer por medio del programa “Chisme no Like” que los músicos de Pancho Barraza sufrieron un aparatoso accidente en la carretera de Nayarit.

En el autobús accidentado, viajaban Pancho Barraza, sus músicos y su equipo de staff.

El fuerte accidente en la carretera también fue reportado a través de la cuenta de Instagram de El indomable TV; ahí mismo dieron a conocer el estado de las personas que iban en el autobús.

“Los hechos se dieron durante la mañana; el autobús donde viajaba Pancho Barraza, sus músicos y el staff, sufrió un accidente. Ocurrió después de que Pancho terminara su presentación en Guanajuato”

En redes sociales y en diferentes medios se compartieron fotografías del percance, en las mismas se puede observar cómo quedó el camión con un gran daño por el fuerte impacto, dejando metales tirados por el pavimento.

Según información dada por Chisme No Like, no hubo ninguna muerte en el lugar del accidente, ni tampoco heridos. Todo el equipo de Pancho se encuentra en buen estado.

Pancho y su equipo acudieron este viernes 16 de julio a la Velaría de la Feria de Verano en León Guanajuato con el fin de festejar sus 30 años de carrera en la música, así lo informa el diario El Sol de León. En otros medios se maneja que, según información dada por las autoridades, ninguno de los miembros del equipo del cantante sufrió alguna lesión, sin embargo, el chofer si fue el más afectado tras el accidente.

Fue durante esta mañana de sábado que se dio a conocer la noticia de que Pancho Barraza y sus músicos sufren aparatoso accidente en Nayarit; el accidente se registró horas después de su presentación en León, Guanajuato.