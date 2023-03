Pachuca vence a un Pumas que sigue en crisis

Los zagueros José Castillo y Mauricio Isaís anotaron los goles en el segundo tiempo y Pachuca levantó cabeza luego de su eliminación en la Liga de Campeones de la CONCACAF al vencer 2-0 a un Pumas con 10 hombres y que alargó su crisis en el torneo Clausura de México.

Castillo convirtió el segundo gol de su carrera con un remate de cabeza a los 55 minutos, en tanto que Isaís aprovechó un rebote a los 79 para sentenciar por los Tuzos, que a media semana fueron eliminados por Motagua de Honduras en los octavos de final del torneo regional de clubes.

“Era importante ganar para sanar la herida, pero son aprendizajes que deben quedar para los jóvenes. Esto es un calmante de la herida que no cicatriza porque teníamos mucha ilusión”, dijo el entrenador uruguayo Guillermo Almada.

Pachuca, que venía de perder en tres de sus pasados cuatro partidos de liga, ahora tiene 22 puntos con los que se coloca en la cuarta posición de la tabla, la última que concede el pasaje directo a la liguilla por el título.

“Era un partido peligroso para nosotros porque jugamos hace 48 horas, pero ganamos que era lo más importante. El reencontrarnos con la victoria”, agregó Almada. “Con el triunfo regresamos al objetivo que es estar dentro de los mejores cuatro”.

Pumas jugó con 10 hombres desde los 29 minutos por la expulsión del argentino Gustavo Del Prete por una falta sobre Erick Sánchez que fue revisada con el VAR.

Se trata de la sexta expulsión del campeonato para los universitarios, que están a seis más de empatar su récord de 12 impuesta en el Apertura 2002.

“Evidentemente estamos golpeados anímicamente, es un golde duro que se repitan situaciones que nos han mermado entre falta de contundencia y la inferioridad numérica”, dijo el entrenador Rafael Puente. “Al perder en casa el equipo está mermado, pero sabiendo que no hay otra forma de darle la vuelta que no sea a partir del trabajo”. Pumas perdió su tercer partido consecutivo y permanece con 11 puntos, en el 16to escalón entre los 18 equipos de la prime

ra división. Si no endereza el rumbo en las últimas cinco fechas, el equipo dirigido por Puente podría quedarse fuera de liguilla por segundo torneo consecutivo.

Pumas, uno de los cuatro equipos más populares del país, no logra ser campeón de liga desde el Clausura 2011, la sequía más grande entre ese grupo. El partido fue equilibrado en el primer tiempo hasta que vino la expulsión de Del Prete y los Tuzos comenzaron a dominar. Antes del descanso, Francisco Figueroa tuvo la mejor aproximación con tiro de fuera del área que se estrelló en el travesaño.

Pachuca se puso al frente en una jugada de tiro de esquina en la que Figueroa mandó centro por derecha hacia el corazón del área donde Castillo apareció para convertir con remate de cabeza que entró por el centro del arco defendido por el uruguayo Sebastián Sosa.

Sobre el final, en una jugada de tiro libre, Isaís se encontró un rebote en el área chica y no tuvo problema para empujar la pelota al fondo de la red.