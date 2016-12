OTRO MAS

Por: Gamaliel Espinoza

Se pasó muy rápido el año. No nos dimos cuenta y ya estamos llegando a otro año. Gracias a Dios que nos ha tocado sumar un año mas… por eso el tema de esta semana… OTRO MAS. ¿Hemos pensado en los que en este año se quedaron? Que han muerto. Tengo dos amigos que estan al borde de la muerte… los dos estan a días. Los doctores dudan de que pasen el año. Nos olvidamos de que nacimos para morir. Y nos la pasamos viviendo como si nunca fueramos a morir… y eso que es lo único que tenemos seguro. Recuerdo una historia que me contó mi padre hace mucho, pero mucho. Cierto hombre iba a morir y le pidió a la muerte que le diera una oportunidad mas de vivir. Que le faltaban muchas cosas por hacer. La muerte andaba con el espíritu navideño todavía y le concedió su deseo. – Fui pobre, siempre me la pasé enfermo. Nunca disfruté la vida. Concédeme vivir con salud y con dinero- pidió el hombre. – No hay problema- contestó la muerte. – Ultimo favor- dijo el hombre. – Quiero que me avises cuando vayas a venir- – No hay problema. Tienes mi palabra que yo te avisaré – contestó la muerte. El hombre empezó a vivir la vida como lo había deseado. Dinero, viajes, mujeres, casas, carros, joyas… todo lo tenía a la mano. Un día, cuando menos lo esperaba… se le aparece la Muerte. El hombre todo asustado empezó a molestarse con la muerte. – No es justo lo que estas haciendo- – ¿Porque no es justo?- – Quedamos en que me ibas a avisar cuando fueras a venir- – Lo hice- – No lo hiciste- – Claro que lo hice- – Te mandé varios avisos- – No me llegó uno- contestó bien molesto el hombre – ¿Recuerdas a José, tu primo?- – Si- – ¿Qué pasó con él?- – Ya murió- – Primer aviso. ¿Te acuerdas de Sebastian tu vecino? Qué pasó con él? – Si, ya murió- – Segundo aviso. ¿Te acuerdas de tu tio Ricardo? ¿Qué pasó con él? – Si, tambien ya murió – Tercer aviso. Quieres que te siga mencionando los avisos que te mande? Cada vez que muere algún conocido recuerdo esta historia. Estamos a nada de empezar un año mas… (no dije “nuevo”) y vamos a empezar con nuestras “nuevas” metas… nuevos proyectos. Para que en menos de lo que canta un gallo las dejemos a medio… ni medio empezar. Podremos tener muchas metas, nuevos deseos, proyectos… lo que sea, pero si no sabemos disfrutar lo que YA tenemos estamos fritos. A lo mejor voy a sonar como muy muy… (no se como se dice) pero estoy recordando un letrero que vi hace unos dias Primero: DIOS Segundo: Familia. Tercero: Trabajo. Lo espiritual lo podemos resumir en dos partes: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Si hiciéramos esto el mundo viviría tranquilo, en paz, en armonia… Si buscáramos a nuestra familia y la disfrutaramos estaríamos mucho mejor. Si al trabajo le pusieramos mas ganas… lo podríamos hasta disfrutar. Vamos pensando mas no en nosotros, en nuestra familia. Podemos sacrificar amigos, ¿pero a la familia? Muchas veces preferimos estar con el vecino, compadre, aun en el trabajo… sacrificando a nuestra familia. Por muchos años estuve trabajando casi todos los dias… o mejor dicho todos los días. Lo necesitaba. Tener 6 boquitas que alimentar, que vestir, darles lo necesario no fue fácil… pero ya pasó gracias a Dios. Ahora me toca disfrutar mi tiempo con ellos. Una vez me preguntó mi hijo que como le había hecho. El secreto estuvo en que les di lo que necesitaban… no lo que querían. Ojalá y este año que viene valoremos mas a los que nos rodean. No todo es trabajo. Nunca es tarde para empezar. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gamma9_10@yahoo. com y editorial@novedadesnews. com.