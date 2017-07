Osorio tiene en Copa Oro primera oportunidad de levantar un título

Share on Twitter

Share on Facebook

México.- (Notimex) Criticado por las rotaciones que realiza de un partido a otro, pero reconocido por los buenos resultados que tiene al frente de la Selección Mexicana de Futbol, al menos en el área de la CONCACAF, el colombiano Juan Carlos Osorio buscará en la Copa Oro 2017 su primer título con el “Tri”. Nacido en Santa Rosa de Cabal el 8 de junio de 1962, Osorio Arbeláez, es un estratega colombiano que tuvo una carrera muy corta como futbolista, de 1982 a 1987, en los equipos Deportivo Pereira, Sport Club Internacional de Brasil y Once Caldas. En 1990 comenzó su formación al titularse en Ciencias del Ejercicio Físico y del Rendimiento Humano en la Universidad de Connecticut. Para 1996 se acreditó con licencia de Director Técnico tipo A, el mayor grado de la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA), a través de la FA y un año después en Inglaterra se especializa en Ciencias Superiores del Futbol en la Universidad de Liverpool. Comienza de manera formal como asistente técnico Staten Island Vipers de la National Premier Soccer League, como asistente técnico en Nueva York, en 1998. Dos años después se convierte en asistente del ecuatoriano Octavio Zambrano en el Metro Stars de la MLS y en 2001 da el salto al Manchester City de la Liga Premier, primero como preparador físico y después como auxiliar. Luego de su paso por Europa, comienza su carrera como técnico hace menos de 10 años, en 2006-2007, cuando se hace cargo de Millonarios de Bogota en su país. En 2007 emigra a la MLS con el Chicago Fire, equipo al que llevó hasta semifinales y en donde dirigió a Cuauhtémoc Blanco, pero al que abandona con contrato vigente para dirigir al Red Bull New York, con el que llegó hasta la final de Conferencia Oeste, la cual perdió frente a Columbus Crew. Regresó a su país en 2009, para hacerse cargo del Once Caldas, con el que fue campeón en 2010 y al que llevó a cuartos de final de Copa Libertadores de América. En 2012, México conoce su nombre al llegar al Puebla, equipo al que dirige 11 partidos con pobres resultados. Ese mismo año toma al Atlético Nacional de Medellín, con el que ha logrado sus más grandes éxitos. La Superliga de Colombia, la Copa Colombia en dos ocasiones, el Torneo Finalización y el Torneo Apertura un par de veces, lo cual le dio las credenciales para dirigir al Sao Paulo, equipo del cual llega para hacerse cargo de la Selección Mexicana de Futbol.