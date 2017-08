Osorio Chong llama a poner un alto a la violencia contra mujeres

México.- (Notimex) El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamó a poner un alto a la violencia contra las mujeres y las niñas, a erradicarla y a castigar a los responsables de este flagelo. Luego de tomar protesta a los difusores y difusoras del combate a la violencia contra las mujeres y las niñas, dijo que no es sólo con discursos como se debe erradicar este problema, sino con acciones contundentes, por lo que pidió a éstas denunciar cualquier maltrato o abuso hacia su persona. En el evento que se realizó en el Deportivo Oasis, en la colonia Potrerillo, en la delegación Magdalena Contreras, el funcionario informó que se cuenta con 37 centros de justicia para atender a las mujeres, de los cuales 30 fueron creados en esta administración, y en donde se les otorga ayuda psicológica, medida para empoderarlas y apoyarlas jurídicamente. Osorio Chong dijo que en el país, por lo menos el 66 por ciento de las mujeres ha sufrido en algún momento de su vida violencia por parte de un hombre; “en México casi 50 por ciento de las que han tenido pareja, esposo o novio [particularmente las jóvenes], han sufrido violencia”. Además, cerca del 26 por ciento de las mujeres ha sufrido acoso laboral: “Estas son cifras que no podemos permitir y contra ellos vamos, contra quienes violentan a las mujeres, contra quienes no reconocen el tamaño y la responsabilidad que tienen las mujeres”, añadió el funcionario. Por ello, remarcó, tenemos que desterrar la violencia hacia ellas, poner fin a las conductas machistas de quienes dicen a las mujeres: “tú tienes que servir, que cuidar, que proteger, que callar y estar al servicio del varón”. El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) pidió a las mujeres presentes en el evento que denuncien la agresión a su persona, a sus hijas o bien, a sus vecinas. “De eso se trata esta acción que estamos tomando. No más violencia. Liconsa está de tu lado. No estás sola. Una llamada puede salvar tu vida. Tenemos que denunciar. Ustedes son testigo de lo que sucede enfrente de su hogar, en otra colonia, en otra manzana. Ustedes tienen que ayudarnos a denunciar y señalar a esos hombres que maltratan a las mujeres”, demandó. Lo que se busca, insistió, es erradicar la violencia contra las mujeres a partir no sólo de denunciar, sino de castigar a quienes las lastiman de cualquier forma, sea psicológica o física. Osorio Chong resaltó que para recibir denuncias se debe marcar a la línea 01800-Háblalo, que puso en marcha Liconsa y que se difunde a través de los empaques del la leche que distribuye la paraestatal. Ese número “hace la diferencia”, afirmó. Recordó que Liconsa distribuye el producto a casi 6.5 millones de beneficiarios en todo el país. “Liconsa es un programa que hoy es diferente por instrucción del presidente Enrique Peña Nieto. En muchas colonias se distribuye [el producto] con precios muy bajos, pero hay estados con marginación y pobreza que prácticamente reciben gratuitamente la leche para sus familias”, expuso. Comentó que erradicar la violencia no es sólo asunto de las mujeres, al resaltar que la igualdad se logra a partir del compromiso de los hombres. Antes, el secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, resaltó que de acuerdo con cifras oficiales, 70 de cada 100 mujeres mexicanas han reportado haber sido víctimas de algún incidente de violencia, y lamentablemente sólo seis de ellas presentaron una denuncia. A partir del convenio de colaboración Segob-Sedesol, dijo, se promoverán políticas públicas en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, mediante la difusión de la línea 01800 Háblalo (01 800 422 5256) entre las personas beneficiarias del Programa de Abasto Social de Leche Liconsa. “Estas cifras son absolutamente inaceptables, no podemos permitir que, aún en casa, donde deberían sentirse más seguras, las mujeres sufran insultos, amenazas, golpes y vejaciones”, indicó. Miranda Nava resaltó que tres de cada cinco de los beneficiarios de la Sedesol son mujeres, esto es alrededor de 29 millones de mexicanas que están afiliadas a Prospera, al seguro de vida para jefas de familia, apoyos productivos y comedores comunitarios. “El México próspero, incluyente y democrático que anhelamos, es impensable sin la libre participación de las mujeres. Cada vez que hacemos efectivos estos derechos, sobre todo el de una vida sin violencia, damos un paso decidido hacia la construcción de un México mejor”, afirmó Miranda Nava. El tiular de Sedesol dejó claro que “nadie puede decirse hombre si golpea, maltrata o insulta a una dama. No permitan que nadie, ni un hombre ni otra mujer les insulte, sea quien sea, aunque sea su jefe en el trabajo”, puntualizó. El convenio de colaboración Segob, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Sedesol, mediante el Programa de Abasto Social de la Leche Liconsa, busca promover las políticas públicas que implementa la Conavim en materia de prevención y erradicación de la violencia.