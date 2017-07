Oscar Perez el hombre de hierro de la Liga MX

México.- Con 726 partidos, Óscar Pérez supera a Oswaldo Sánchez como el jugador con más partidos jugados en Primera División Óscar Pérez se convirtió en el hombre de hierro de la Liga MX al cumplir este domingo 726 partidos jugados, con los que superó los 725 de Oswaldo Sánchez, aunque un golazo de Nicolás Castillo no le permitió festejar ampliamente, ya que Pachuca perdió ante Pumas. “El Conejo” es el único sobreviviendo de los torneos largos. Solo él debutó cuando no había división de dos torneos al año. Fue en la temporada 1993-94, con Cruz Azul enfrentando al Atlas, entró de cambio al minuto 18 por Alberto Guadarrama. Único sobreviviente de temporadas largas Jugó 7 partidos en su primera campaña, tras su debut tuvo 6 completos consecutivos, pero en la Fecha 9 se presentó Robert Dante Siboldi y ya no lo dejó salir a la banca. Comenzó como titular en la campaña 1994-95, solo se perdió dos juegos en la primera vuelta, pero en la segunda llegó otro arquero extranjero: Norberto Scoponi, quien se presentó en la Fecha 21. Pérez jugó cinco partidos más, en todos entró de cambio, para totalizar 22. La campaña 1995-96 fue la de menor actividad para él en temporadas largas, solamente jugó cuatro partidos, en dos entró de cambio y en otras dos fue titular, para finalizar la era de campañas completas con solo 33 juegos jugados, y 33 goles recibidos. Torneos Cortos y Título Norberto Scoponi siguió en los dos primeros torneos cortos, pero Óscar Pérez se dio tiempo de jugar dos cotejos en Invierno ’96 y 7 en Verano ’97. Para el Invierno ’97 se fue Scoponi pero llegaron Nicolás Navarro y Jorge Campos; Pérez se consolidó jugando 10 partidos en la fase regular y siendo el indiscutible en los 6 de Liguilla, su primera, en la que se coronó con La Máquina. Óscar Pérez se mantuvo con Cruz Azul hasta el Clausura 2008, dejó al equipo con 363 juegos de Liga y 55 de Liguilla, un total de 418 con los que superó incluso a la leyenda Miguel Marín. Su peregrinar Después cambió de equipo cada dos torneos cortos, estuvo un año en Tigres, uno en Jaguares, uno en Necaxa, con el que descendió; después permaneció dos en San Luis. El precio que tuvo que pagar es que en esos cinco años solo jugó dos partidos de Liguilla, con los univesitarios. En 2013 llegó a Pachuca, ahí volvió a encontrar regularidad y regresó a disputar partidos por el título. Ya suma más de 150 juegos con los Tuzos, ahí se volvió a coronar campeón de Liga, y lo hizo en plan estelar ya que gracias a sus atajadas el cuadro hidalguense superó a Monterrey en su propio estadio. Otra marca está cerca: el próximo sábado, cuando Pachuca reciba al América, Óscar Pérez se convertirá en el primer jugador de Primera División con 650 partidos de fase regular. El Club de los 600 Por lo pronto, ya ostenta ser el hombre de hierro con 726 partidos, le sigue Oswaldo Sánchez con 725, Benjamín Galindo jugó 700, Juan Pablo Rodríguez suma 671 y es el que le sigue entre los activos, Rodrigo Ruiz jugó 638, Adolfo Ríos 635, Miguel España se despidió con 631, Luis Alfonso Sosa estuvo 610 en las canchas, Sinha se retiró con 609, Cristóbal Ortega con 608 e Israel López jugó 684.