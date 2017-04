¡Orden de aprehensión contra Luis Miguel!

Parece que Luis Miguel se podría “apagar” dentro de una celda de prisión ya que la tarde de este lunes, un juez emitió una orden de aprehensión de forma inmediata contra el cantante debido a que no compareció a una audiencia en un tribunal en Los Angeles por la demanda que interpuso su ex mánager por incumplimiento de contrato. Esta decisión fue tomada por la máxima autoridad debido a que El Sol no se ha presentado en ninguna ocasión para resolver el caso en contra de su antiguo representante William Brockhaus a quien asegura, le debe un millón de dólares por haber laborado con él entre 2010 y 2014. Es por ello que se pidió que Luis Miguel sea arrestado y llevado frente a un juez de forma inmediata ya que no le daría tiempo para hacer frente al problema legal puesto que ha hecho caso omiso a los citatorios que le han sido enviados a diferentes domicilios en Estados Unidos. R e c o r d e m o s que esta demanda no es la única que el famoso intérprete tiene en su haber ya que Alejandro Fernández sostiene un pleito legal contra El Sol por incumplimiento de contrato cuando se canceló la gira entre los cantantes y no haberle regresado el adelanto que le dieron, el cual asciende a 12 millones de dólares. De igual manera, la disquera Warner Music México sostiene una querella con Luismi por un préstamo que le hizo a su artista de alrededor de 3.65 millones de dólares y que jamás le reembolsó. Hasta el momento, se desconoce el paradero de Luis Miguel pero se cree que llegaría a un acuerdo extrajudicial con su ex representante para que no pise la cárcel.