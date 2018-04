OJALA

Por: Gamaliel Espinoza

La madre Concepción y las 10 vírgenes estaban en el cielo. Un día se le ocurrió a la madre Concepción dar una vuelta a la Tierra con sus 10 vírgenes. Pero no iba a ser nada fácil obtener un permiso, porque Pedro era muy estricto en las entradas, y mas en las salidas del cielo. Animada por las 10 vírgenes, la madre Concepción se atrevió a hablar con Pedro. Pero ¿cómo cree madre que le voy a dar permiso a usted y sus 10 vírgenes que vayan a la Tierra?- Pero si no va a pasar nada Pedro- ¿Como que no va a pasar madre? ¿Acaso ignora la situación en la Tierra? Hay mucha maldad, mucho pecado. Todo el mundo se emborracha, mucha droga… no madre. No las puedo dejar ir a la Tierra. Es mucha la responsabilidad para mi que usted y las 10 vírgenes vayan a la Tierra- Pedro, yo respondo por las vírgenes. Te prometo que las voy a cuidar- Bien, con una condición- La que tu digas Pedro- Que a las 10 de la noche estén aquí. Ni un minuto mas. Un minuto mas y se acaban los permisos- Prometido- Y la madre Concepción y las vírgenes vienen a la Tierra. Antes de las 10 de la noche tocan a la puerta del cielo. ¿Quién es? Pregunta Pedro. La madre Concepción y las 10 vírgenes. Al día siguiente piden permiso y pues la condición es que a las 10 ya estén en el cielo. Y así fue por muchos días. Pedro preguntaba quien era y la respuesta era… “la madre Concepción y las 10 vírgenes” Pero un día eran las 10 y nada. 10:30 y nada de la madre superiora y las 10 vírgenes. 11:30 y nada. 12:30 nada. A eso de las 3:00 de la mañana tocan a la puerta del cielo y se escucha mucho ruido. ¿Quién es?- Pregunta Pedro. Concha y las muchachas- responden de afuera. Pero ni crean que nos vamos a quedar con las ganas de la carne asada. No nos importa que la pelea del Canelo con el triple GGG se haya cancelado. ¿Que fue por el clembuterol? Ni madre, que clembuterol ni que nada. Lo que pasó que ahora es el Canelo el que esta implicado en un gran problema… lavado de dinero, de ser presta nombre y no se cuanta cosa mas. En otras palabras, lo están ligando a problemas con la droga. No que la consuma, sino tener nexos con los narcos. Cierto o no… pues la pelea se ha cancelado. También se habla de que ingresó al hospital, dicen que para ponerse mas…“cosmético”. El dice que por un problema en una de sus rodillas. ¿Será que le “zacatea” al GGG? Yo creo que fue todo lo anterior. Y es que en realidad, viendo la pelea que dieron… no sé como es que le dieron el empate. Ya estaban en la cama. Apenas si estaban por quedarse dormidos cuando de repente se empieza a oír ruido en la planta de abajo. El hombre en vez de ser el que fuera a ver que es lo que estaba pasando mandó a la señora. Después de un buen rato, y que la señora no regresaba a la recámara, el marido se atrevió a bajar para saber que es lo que estaba pasando. Cuando llegó a la sala encontró a su esposa toda agitada, con el pelo todo revuelto y sin la bata puesta. ¿Qué te pasó?- Su esposa no podía responder Mujer, ¿qué fue lo que pasó? Cuando bajé, encontré a un ladrón con una pistola en mano llevándose cosas de valor- Y… ¿Qué pasó?- Cuando me miró se me echó encima y me dijo que me iba a violar y que si gritaba me iba a matar- ¿Y qué pasó?- Nada- Como que nada?- ¿Acaso oíste un disparo?- No se si peca de ignorante o de inocente el Presidente mexicano Peña Nieto. Esta semana que pasó, la copa de la FIFA estuvo en México y el presidente mexicano dijo: “Ojalá y este trofeo regrese a México”. “Ojalá” es una palabra árabe que quiere decir… Si Dios quiere. No me cabe en la cabeza que Dios quiera que México gane el Mundial 2018. No estoy diciendo que Dios no sepa de futbol o que no le interese. Lo que pasa es que queremos meter a Dios en todo. Es cierto que El lo está, pero de eso a que México gane el Mundial… caray, hay que ser demasiado ignorante o bruto. Hubiera quedado mejor si hubiera dicho… “esperamos y deseamos que nuestra selección haga un digno papel en el Mundial”. Creo en milagros… pero de ese tipo NO. Bueno, si Alemania, Brasil, Francia, Inglaterra, Argentina y otros 10 países mas no fueran al mundial pues a lo mejor México ganaría el Mundial… creo. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gamma9_10@yahoo.com y editorial@ novedadesnews.com.