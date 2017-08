OFREZCO UNA DISCULPA

Por: Gamaliel Espinoza

Quisiera escribir esta columna como lo he hecho por mas de 15años, pero los últimos acontecimientos han entristecido mi alma. Cualquier otra noticia se quedaría corta por lo sucedido en Barcelona, España. Así que espero me comprendan y no quiero otra cosa mas que hacerlos sonreir un poco despues de toda esta amargura provocado por… bestias humanas. ————————————————- ————————————— Un sacerdote iba a un pueblito por un pequeño camino cuando se encontró a un caballero que lloraba muy desconsolado. – Pero ¿qué es lo que te pasa hijo? – Padrecito, me gano la vida con mi carreton y se me acaba de morir mi caballo. – Hijo, Dios es muy bueno, de seguro que algo de su misericordia tendrás este día. Díme, quien tiene los mejores caballos de la región? – Don Patrocinio señor cura. Su cuadra de caballos está cerca de aquí. – Vamos hijo, acompáñame. Cuando llegaron a la cuadra el cura le dice que escoja el caballo que mas le llenara el ojo. – Ese alazán padre. – Llévatelo, yo me encargo de lo demás- El señor se llevó el caballo y en el granero donde estaba el caballo el cura se dispuso a dormir. Al día siguiente el dueño de la cuadra fue a ver a sus caballos y encontró durmiendo al cura. Al darse cuenta el cura que el dueño estaba ahí se inca y dice… – Gracias Señor, gracias Dios mio. Has perdonado mi culpa y me has devuelto otra vez por tu amor… muchas gracias Dios mio. Don Patrocinio se queda atónito a lo que el cura esta diciendo. Le pregunta – Pero, que es lo que esta diciendo padrecito?- Oye mi historia hijo mio. Hace un tiempo cometí un pecado al conocer a un preciosa muchacha, con la cual sentí un inmoral deseo. Falté al sexto mandamiendo y Dios me castigó y es por eso que estaba pagando mi pecado en este aninal que ya no lo ves. Ya no soy caballo hijo. He dejado de ser caballo, otra vez soy humano… gracias a Dios. El dueño de la cuadra llevó al cura a su casa. Lo alimentó y le dio dinero para que se regresara al pueblo. Pasó un tiempo y un día don Patrocinio andaba paseandose por el pueblo. Tambien lo hacia el carretonero que paseaba con el caballo alazan. Don Patrocinio reconoció a su caballo y se le acerca y le dice… – Cómo padrecito!!!!… volvió a las andadas?- ————————————————- Van dos egipcios por el desierto cuando de repente uno de ellos tropieza con algo. – Que roca mas rara- dice el que tropezó – Vamos desenterrarla- y manos a la obra… y descubrieron que era… – Una pirámide!!!!!!!!! -gritaron los dos. Avisan a las autoridades y piden la ayuda a los americanos. Llegan los americanos y se meten a la píramide. Despues de dos años salen, y dan su informe. – Despues de laboriosas investigaciones hemos averiguado que ésta pirámide fue construida entre 1500 y 2000 años de Cristo. – Solo eso!!!!!!!!????????- preguntan los egipcios. No contentos con el informe mandan llamar a los alemanes. – Esos si son… fregones- Llegan los alemanes se meten y despues de dos años salen. Dan su informe. – Hemos averiguado que esta pirámide fue construida alrededor de 1700 años de Cristo- – Y??????? que mas?- preguntan los egipcios. – Es todo. Los jeroglíficos son muy confusos… complicados- Los egipcios ya deseseprados llegan a la conclusión de que no les queda de otra mas que traer a los mexicanos. El gobierno mexicano manda la policia judicial (que ya no existe) de México. Llega una pareja de judiciales y se meten a la pirámide. Luego de dos horas salen. – Que pronto. Y que averiguaron?- preguntan los egipcios. – Bien, de acuerdo a nuestras averiguaciones previas, esta pirámide se empezó a construir 1857 años antes de Cristo por ordenes del faraon Ankhetop IV. Ese día estaba medio nublado con muy pocas probabilidades de Lluvia. Un grupo de sacerdotes se oponían a la construcción de la pirámide. Hubo una gran manifestación la cual fue controlada por los guardias del faraon. En la construcción participaron 2000 esclavos. En la inaguración la esposa del faraon lucía un vestido muy provocativo lo cual dejaba ver su esbelta figura. Hubo fiesta que duró varias semanas. Amenizaron varios grupos regionales… por muchos años estuvo abierta (la piramide) hasta que en una tormenta de arena fue enterrada y ya nunca mas supieron mas de la piramide- – Pero… como han averiguado todo esto? – Bueno, en realidad al principio nos costó mucho trabajo… pero al final… – Al final qué? Qué pasó?- – Nos costó mucho trabajo, pero al final… al final la &^%$$#@!&^ # momia habló Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gamma9_10@yahoo.com y editorial@novedadesnews.com