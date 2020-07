OFRECER DISCULPAS

Estaba una niña de color (negra) tratando de alcanzar algo en el cuarto de

su mamá. Un mal movimiento y cayó la niña al piso, pero enseguida le

cayo encima un bote con talco en la cara.

La niña se mira en el espejo y ve el talco que le ha caído en su cara

cambiándole el color de ella.

–

Soy blanca, soy blanca soy blanca…

En seguida va un cuarto donde está su mamá y le dice muy contenta…

–

Mira mamá, soy blanca, soy blanca mamá

La mamá que se estaba maquillando no le hace caso y la niña sigue

gritando contenta…

–

Mamá, soy blanca, mira mamita soy blanca.

La madre sigue su rutina de maquillarse sin hacerle caso…

–

Mira mamita soy blanca, soy blanca…

–

Por favor, hija, no me interrumpas. ¿Que no ves que me estoy

maquillando? Vete a jugar, anda vete a jugar-

La niña toda destanteada se va a la sala en donde su papá esta viendo un

partido de futbol americano… creo que los Cowboys contra los Patriotas

(por cierto, los Patriotas le están dando una paliza a los “Niños Vacas”).

Bueno, en lo que estábamos.

–

Papi, papi, mira soy blanca-

El papá no le hace caso y sigue viendo el partido.

–

Papi papi soy blanca papi-

El papá molesto porque no lo deja ver su partido (que como dije antes van

perdiendo los Cowboys por paliza) le dice…

–

Hija por favor no me molestes, ¿que no ves que esto viendo a mis

Cowboys perder? Vete a otro lugar, anda-

La niña se va al cuarto de su hermanito que esta en el video juego…

–

Mira manito soy blanca, soy blanca, mira soy blanca.

–

Quítate, no me interrumpas, no quiero perder-

–

Pero manito soy blanca, mira soy blanca-