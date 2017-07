Nuria Bages lamenta la muerte de Luis Gimeno

México.- (Notimex) La actriz mexicana Nuria Bages lamentó el fallecimiento del primer actor Luis Gimeno, a quien consideró como un padre porque no sólo la formó como actriz sino que también recibió cariño de él. En entrevista con Notimex, Bages externó que se trata de una gran pérdida, “fue una persona muy importante para muchos de nosotros actores, le aprendí mucho, fue de las primeras personas con las que estuve conviviendo cuando llegué a México, cuando empecé mi carrera con la Compañía Nacional de Teatro, en ese entonces él era el director y con su esposa Virginia (Gutiérrez) siempre me recibieron con mucho afecto, mucho cariño, calidez. “Siempre fueron muy buenos conmigo, como unos padres, en cuanto supe me vine volada a saludar a Virginia”, añadió visiblemente conmovida. De acuerdo con Bages, Gimeno fue un actor muy completo, “cantaba, tenía muchas cualidades histriónicas, físicas, era un primer actor, tenía mucha fuerza, una voz potente, una gran cultura, excelente actor”. Después de la compañía, dijo, “no los veía mucho, pero siempre que me los encontraba los saludaba con mucho cariño. En la televisión los veía, pero no como en la compañía que era diario”. Al ver que el primer actor estaba rodeado de amigos, colegas y familiares, Bages expuso: “Miro alrededor y me doy cuenta de que aquí están sus alumnos”. “Era un gran maestro, siempre nos daba buenos consejos, era un hombre muy inteligente, muy culto, de los actores de antes, había hecho todo el teatro clásico, junto con el maestro (José) Solé, que eran grandes amigos. Ellos eran maestros, actores, directores, eran completos”, concluyó.