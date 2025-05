Nuevo papa debe completar reforma a la Iglesia iniciada por Francisco: Alberto Barranco

“Solamente el haberse presentado en el balcón central de la portada de la Basílica de San Pedro, con el viento de Roma, ya era una hazaña, era realmente un riesgo consciente porque él pudo haber dicho no”, puntualizó.

Sobre su estancia en el Vaticano, Barranco Chavarría apuntó que la idea es quedarse como embajador hasta que termine el Jubileo de este año, aunque todo dependerá de lo que decida la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Uno tiene nostalgia, yo ya cumplí mi ciclo, yo estoy a disposición en el momento en que quieran que me vaya. Yo me he quedado en estos meses por el Jubileo, porque de acuerdo con nuestras cifras vienen al Vaticano unos 100 mil mexicanos en todo el año, hemos hecho una labor que a veces me da cierto nerviosismo que no se vaya a cubrir todo lo que hemos hecho”, enfatizó.

“La intención de quedarme, si es que no tengo órdenes distintas, me iría una vez que termine el Jubileo. La idea es volver a ser cronista”, refirió.e

Vaticano apagará la telefonía móvil para aislar el cónclave

El Vaticano desactivará su red de cobertura de telefonía móvil en todo su territorio y requisará los teléfonos de los cardenales para blindar el cónclave que elegirá desde este 7 de mayo al sucesor del difunto papa Francisco.

La Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano comunicó a todos sus residentes y trabajadores que “desactivará todas las instalaciones de transmisión de la señal de telecomunicaciones celulares y de radio”.

Este apagado afectará a todo el territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano, 0.4 kilómetros cuadrados en el centro de Roma, y comenzará a partir de las 15:00 h local del 7 de mayo.

La decisión ha sido tomada para garantizar la “seguridad de las actividades para la elección del Sumo Pontífice” y, de hecho, la señal no volverá hasta que no se designe un nuevo papa.

Los 133 cardenales electores se encerrarán desde este miércoles por el día en la Capilla Sixtina para votar en el cónclave a un sucesor de Francisco, mientras que pasarán la noche en edificios del Vaticano como la Casa de Santa Marta y alguna otra dependencia.

Para evitar injerencias, el cónclave deberá transcurrir con total secretismo y discreción y los purpurados no podrán revelar lo tratado en las reuniones a puerta cerrada ni abandonar el estado vaticano o comunicarse con personas ajenas a este proceso.

El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, explicó en una rueda de prensa que los cardenales deberán dejar sus teléfonos en Casa Santa Marta.

“Se les devolverá al final del cónclave”, puntualizó.

En el pasado, el Vaticano puso en marcha un sistema de inhibición de frecuencias para impedir que la red móvil romana entre en su territorio.

Aunque, según explicó Bruni, esto no afectará a la Plaza de San Pedro, donde se espera la llegada de miles de fieles a la espera de la elección del nuevo papa.

Para garantizar el secretismo, en estos días los técnicos de la Santa Sede han procedido a apagar las cámaras y sensores que normalmente custodian la monumental Capilla, además de cerciorarse de que no queda en su interior ningún instrumento que pueda grabar.

Tanto los cardenales como el personal asistente deben jurar discreción. Hoy lo ha hecho un centenar de asistentes al cónclave, desde los ayudantes de los purpurados a electricistas, fontaneros, enfermeros o personal litúrgico.

Si desvelan lo tratado en el cónclave, la pena es la excomunión.

En esta congregación intervinieron 20 cardenales, que dieron su visión sobre la Iglesia y su relación con el mundo, además de las características que debe tener el nuevo papa ante esos retos, indicó el portavoz. También fueron elegidos los tres cardenales que ayudarán en su tarea al camarlengo, Kevin Joseph Farrel.

Son el alemán Reinhard Marx, arzobispo de Múnich; el filipino Luis Antonio Tagle, Pro-Prefecto del Dicasterio para la Evangelización, y el francés Dominique Mamberti, Prefecto del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica y protodiácono, quien se encargará del anunció de ‘Habemus papa’ en la plaza de San Pedro. Los cardenales empezarán a congregarse en la Casa Santa Marta, la residencia en el interior del Vaticano y en la que vivió Francisco durante su pontificado, en la noche del 6 de mayo, mientras que el 7 de mayo los cardenales celebrarán en San Pedro la misa “Pro eligiendo pontífice” oficiada por el cardenal decano, Giovanni Battista Re.

En la celebración eucarística, el decano invitará a sus hermanos a dirigirse por la tarde a la Capilla Sixtina con estas palabras: “Toda la Iglesia, unida a nosotros en la oración, invoca constantemente la gracia del Espíritu Santo, para que sea elegido por nosotros un digno Pastor de todo el rebaño de Cristo”.

Desde allí, la procesión hacia la Sixtina, en cuyo interior los cardenales cantarán el himno Veni, Creator Spiritus y prestarán juramento y después empezará la votación, que será una o dos dependiendo del tiempo que tengan esa tarde tras haber realizado todos los pasos protocolarios. En el resto de jornadas habrá dos votaciones por la mañana y dos votaciones por la tarde. Las papeletas sólo se quemarán después de dos escrutinios en caso de que sean negativos y no se consigan los dos tercios de los votos, que serían cerca de 88.

Sin embargo, las labores del cardenal decano dentro de la Sixtina estarán en manos de el actual secretario de Estado, Pietro Parolin, ya que ni Re ni el vicedecano, el argentino Leonardo Sandri, pueden entrar en el cónclave al tener más de 80 años.

En la reunión de la mañana se abordó también el tema, aunque no se tomó ninguna decisión, sobre la posible participación o no del cardenal Angelo Becciu, a quien Francisco quitó los privilegios de purpurado por su implicación en un escándalo financiero porque el que ha sido condenado, pero él insiste en que conserva las prerrogativas de entrar en el cónclave.

Los retos que deberá afrontar el nuevo papa.

En la homilía del funeral del papa Francisco, el decano del colegio cardenalicio, Giovanni Battista Re, al repasar los logros del pontífice argentino dejó las pautas para el próximo pontificado y abogó por “una Iglesia abierta a todos”.

¿Cuáles son los retos que deberá afrontar el próximo papa?.

La unidad

En estos doce años de pontificado, y aunque los cardenales no quieran admitirlo, se ha observado una Iglesia dividida en dos alas, una más moderada y otras más conservadora, muy crítica con las aperturas de Francisco.

“Un elemento significativo que surge en estas horas es el de tener un garante de la unidad dentro de la Iglesia, a pesar de la diversidad presente en el catolicismo, por tanto una figura de unidad”, explica a EFE Roberto Regoli, profesor de Historia de la Iglesia de la Pontificia Universidad Gregoriana.

Por ello, muchos analistas se inclinan por afirmar que los 134 cardenales que entrarán en la Capilla Sixtina elegirán un papa moderado.

“Pienso que elegirán un papa moderado, que prometa arreglar las desavenencias y poner orden en la confusión”, explicó la histórica y teóloga Lucetta Scaraffia en una entrevista publicada este lunes en “Il Reformista”.

La participación de las mujeres

Con el papa Francisco se cerró casi categóricamente la opción del sacerdocio de las mujeres, pero también la posibilidad del diaconado femenino, algunas labores de las que ya se ocupan por ejemplo los laicos hombres, y esto se ha visto como una manera de cerrar a las mujeres una mayor participación en la vida de la Iglesia.

El posible diaconado femenino, junto a una mayor presencia de las mujeres en los puestos de poder, será otro de los temas.

El nombramiento de Simona Brambilla en enero de 2025 como prefecta o ‘ministra’ del dicasterio para la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, del que dependen todas las órdenes religiosas, en lugar de un cardenal como era hasta entonces, fue algo que no gustó a muchos de los jerarcas de la Iglesia.

Regoli explica que la cuestión de la mujer en la Iglesia depende mucho de la sociedad de la que hablamos pues la posición en Occidente es diferente de la de África o América Latina.

“En Occidente todavía conocemos las dificultades de las mujeres para hacer carrera en el mundo laboral, así que es más una cuestión de la sociedad y obviamente también una cuestión dentro de la Iglesia”, comenta.

Las bendiciones a las parejas homosexuales

Si un documento ha creado divisiones en el seno de la Iglesia católica fue el ‘Fiducia Supplicans’, el texto publicado por la Congregación para la Doctrina de Fe en el que se explicaba que se podía bendecir a parejas consideradas ‘irregulares’ para la Iglesia, incluidas las del mismo sexo.

“Este documento sacó a la luz diferentes posiciones dentro de la Iglesia Católica y si queremos mirar en una visión a largo plazo fue la primera vez que la Iglesia en África fue capaz de expresar una posición común y mostrar que quería aportar su contribución a la Iglesia universal. Es una primera vez interesante, sin duda”, explica Regoli.

Las finanzas

Entre las revoluciones realizadas por Francisco está la de las finanzas del Vaticano, con un trabajo de transparencia sobre todo en el IOR (el banco vaticano), aunque el próximo pontífice tendrá que abordar el problema de las arcas vacías una auténtica revisión del gasto ya que las donaciones a la Iglesia han bajado considerablemente.

China y EE.UU.

A nivel diplomático, el acuerdo que durante el pontificado de Jorge Bergoglio se firmó con China para concordar el nombramiento de los obispos y se ha ido renovando fue considerado un hito para el acercamiento entre ambos países, que no tienen relaciones diplomáticas y para salvaguardar a los católicos.