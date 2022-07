Nueva ola de Covid-19 en Nuevo Laredo afecta a personal sanitaro

NUEVO LAREDO, TAM.- En esta quinta ola de contagios, reporta la Secretaría de Salud al menos 60 trabajadores sanitarios del Hospital General, infectados por este virus, además de una alta incidencia entre la población, que se sabe enferma y convive sin cubrebocas.

A pesar de que ya no se ha tenido reporte de pérdidas humanas, el no seguir implementando a diario las medidas sanitarias y no contar con la vacuna contra el coronavirus, vulnera a que las personas crónicas degenerativas se enfermen, se compliquen e incluso pierdan la vida. “Las estadísticas de contagio siguen a la alza, la gente ha bajado la guardia para lo que es el tema Covid, vemos en los centros comerciales, en los espacios públicos, que entran sin cubrebocas, y eso es lo que nos hace que sigan presentándose”, expresó Juan Manuel Salazar Figueroa, jefe de urgencias del Hospital General Solidaridad. Manifestó lo importante que la ciudadanía esté al pendiente de estas medidas sanitarias, sobre todo porque muchas saben que son positivas; sin embargo, andan en la calle, sin cubrebocas, y se ve dentro del hospital, ya que hay casos de accidentados que al momento que los están auscultando y hacen el interrogatorio, comentan estar positivos con determinados días. “Esto nos habla de una baja cultura, de no estar al pendiente de la salud y de seguir propagando este virus, que sigue siendo de riesgo, lógicamente de hospitalización sobre todo, como ya lo hemos dicho, de los pacientes crónicos y sin vacuna”, afirmó Salazar Figueroa.Exhortó a la población a no confiarse y portar el cubrebocas, lavarse frecuentemente las manos, hacer uso del gel antibacterial y respetar la sana distancia.