Norcorea no obtendrá arma nuclear que alcance EUA: Trump

Nueva York.- (Notimex) El presidente electo Donald Trump advirtió a Corea del Norte que no logrará desarrollar un misil nuclear que pueda alcanzar territorio estadunidense, además de que fustigó a China por supuestamente fracasar en controlar al régimen de Pyongyang. “Corea del Norte acaba de declarar que está en las etapas finales de desarrollar un arma nuclear capaz de alcanzar partes de Estados Unidos. ¡Eso no pasará!”, escribió Trump la noche del lunes en su cuenta de mensajes Twitter. El mensaje fue emitido un día después que el líder de Corea del Norte, Kim Jongun anunció que su país estaba cerca de realizar un ensayo nuclear de tecnología balística transcontinental. El contenido del mensaje de Trump puede ser interpretado como una forma en que el presidente electo pone en duda la capacidad de Norcorea para desarrollar esta tecnología o como una amenaza de que Estados Unidos impedirá esta posibilidad. Asimismo Trump volvió a elevar el tono de la retórica contra el gobierno de China, y sugirió que este país se beneficiaba comercialmente de su relación con Estados Unidos mientras que había sido incapaz de ejercer presión al régimen de Pyongyang para detener sus ambiciones nucleares. “China ha estado extrayendo montos masivos de dinero y riqueza de Estados Unidos en un comercio que favorece totalmente a un lado, pero no ayuda con Corea del Norte. ¡Qué bien!”, se quejó. En el anuncio ofrecido por Kim, el líder norcoreano afirmó que su país ha avanzado como “potencia nuclear”, luego de culminar un año en que supervisó dos pruebas nucleares y el lanzamiento de varios misiles balísticos. Kim aseguró que Corea del Norte ya era una potencia militar “que no podrá ser tocada incluso por el más poderoso enemigo”. De realizar su prueba balística, Trump enfrentaría una de las primeras grandes pruebas diplomáticas tras asumir la oficina de la Casa Blanca, lo que sucederá el próximo día 20. En tanto, un vocero del gobierno del Corea del Norte rechazó los señalamientos, y manifestó su esperanza de que “todas las partes eviten usar palabras y acciones que conduzcan a un escalamiento de las tensiones”. En su conferencia de prensa regular, el vocero Geng Shuang precisó que China ha realizado “tremendos esfuerzos para promover una solución pacífica y efectiva al tema nuclear de Corea del Norte”.