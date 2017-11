Nominación al Grammy Latino llega en un momento crucial: “Cepillín”

Mexico.- (Notimex) Con más de 45 años en el ambiente del entretenimiento, Ricardo González “Cepillín” está listo para acudir a la ceremonia del Grammy Latino el próximo 16 de noviembre. A los 70 años de edad, “El Payasito de la Tele” está maás vivo y feliz que nunca con su nominación al Grammy Latino 2017, la cual llega en un momento crucial en su carrera, pues regresó a los estudios de grabación tras 32 años de ausencia. Con más de 45 años de trayectoria, en los que ha dejado huella en la televisión y el circo, “Cepillín” está listo para disfrutar la ceremonia del Grammy en Las Vegas, Nevada, el próximo 16 de noviembre. Ricardo González ha sido impulsor y respaldo de grandes talentos nacionales y artistas de talla internacional como Salma Hayek, Ricky Martin, Yuri y Araceli Arambula, por mencionar algunos. Ha grabado 27 discos en los primeros años de su carrera y despues de más de tres décadas volvió a grabar un material en 2016 producido por Carlos Sánchez Azcuaga, con el único propósito de agradecer el cariño de la gente. Por lo que el material se titula “Gracias”, pero nunca se imaginó que la Academia Latina de la Grabacioón nominaría este material en la categoría de Mejor Álbum de Música latina para Niños. A través de un comunicado, “Cepillín” ha expresado su alegría por este hecho, ya que será parte de la 18 entrega anual de los premios más codiciados de la industria de la música. “Estamos acostumbrados a no dar las gracias, pero es muy bonito saber agradecer y no importa que me haya tardado 30 años en grabarlo y decir gracias, lo importante es hacerlo”, comentó el payasito, a través de este mismo medio. “Cepilliín”, quien actualmente realiza una gira por Estados Unidos, está nominado junto a Marc Anthony, quien realizó un disco instrumental de diversos éxitos con sonidos para llamar la atención de los bebés. El álbum “Gracias” que salió a la venta el 16 de septiembre de 2016, contiene temas alegres y didácticos como “Atrapado en las redes”, “Alma de vapor”, “Angelito de la guarda” y “Xico”, así como versiones modernas de los éxitos de antaño como “La feria de Cepillín”, “El bosque de la China”, “Tomás” y “Amor chiquito” y participan sus hijos “Cepi” y “Franky”. “Este disco no lo hice como una despedida, lo hicimos como agradecimiento y también como para dejar un legado de todo lo bello que me ha dado esta carrera e incluimos a mis hijos para que cuando se llegue el momento tomen la estafeta y sigan con esta labor de divertir a la gente”, concluyó.