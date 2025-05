NO TE PIDO QUE ME DES…

El amigo recibe una llamada

-Es urgente que te vea compadre-

-Pero cual es la prisa compadre-

-No juegues compadre, te veo en el bar… ya sabes donde-

-Y ¿si no voy?

-Compadre… es demasiado importante que vayas-

Ya en el bar el compadre pide un tequila doble.

-Cálmate compadre, tranquilo que la vida sigue igual-

-Nada compadre, lo que te voy a decir cambiara totalmente tu vida-

-Y dale con eso. A ver compadre, qué es lo que me quieres decir-

-Un amigo me pidió 20 mil pesos prestados-

-No compadre, no se los prestes, luego no pagan-

-Cuando le pregunto que para que quiere los 20 mil pesos compadre… me quedé sorprendido-

-Nada compadre, no te toques el corazón de pollo. No le prestes nada- -Me dijo que los quiere para irse con una mujer casada-

-Menos, no compadre. Una vez que se vaya nunca más lo volverás a ver… No, nada compadre- -Esa mujer es tu esposa compadre-

-Pero ¡cómo compadre!!!!!! ¿Qué es lo que acabas de decir?

-Así como lo estas oyendo compadre-

-Por favor compadre, no seas malito, préstaselos, si no te paga yo me encargo de pagarte hasta el último centavo-

Cantas veces hemos recitado… “Dios, no te pido que me des, solo ponme donde haya”. Pues esto le pasó al arzobispo emérito Anselmo Guido Pacorari.

Este arzobispo estaba hospedándose en un hotel del Italia. Después de una cena con varios arzobispos, Anselmo le quiso seguir a la fiesta y se fue a su hotel.

Cuando ya estaba en el cuarto del hotel, abrió el refrigerador del hotel y vio lo que había dijo… “de aquí soy” y pues le entró duro a lo que había dentro del refrigerador.

Lo bueno es que todas las botellas de vino y licor eran como muestras. Imagínense si hubieran sido botellas normales… Dios.

Entre brindis y risas se acabaron las botellitas. Parecía tarea para el arzobispo, consumió cada botella habida y por haber creyendo que lo del bar era cortesía del Vaticano.

Una de dos… nunca se había hospedado en un hotel con bar, o simplemente le gusta el chupe… usted qué cree. También podría ser que tuviera mucha sed, y como no había agua bendita… pues.

Todo ha quedado como anécdota, total ¿a quién no se le van las cabras?

—————————————————————————-

El niño lloraba desconsoladamente… su gato había muerto. No había la manera de consolarlo.

La madre buscaba y buscaba la manera de que el niño dejara de llorar y nada… hasta que se le ocurrió la brillante idea de decirle que Dios se lo había llevado.

El niño dejó de llorar y se fue a jugar. Despues de unos minutos regresa con su mamá y le dice…

-No entiendo mami-

-Qué es lo que no entiendes hijo-

-Dices que Diosito se llevó a mi gato ¿verdad?

-Así es hijo… ¿qué es lo que no entiendes?

-¿Para qué quiere Dios un gato muerto en el cielo?

No es amor lo que hay en las parejas de hoy… me refiero a las que se consideran parejas OWC… Only Weekend Couple.

¿De qué se trata esto? Parejas de casados o de novios se ven el fin de semana para estar juntos. Esta modalidad esta ganando mucho espacio en muchos países del mundo.

Muchos de los que practican esta nueva modalidad dicen que lo hace porque no hay mucho tiempo y además no hay mucha obligación en la relación. Solo es el fin de semana… nada más.

Dicen los involucrados que solo es para mantener una conexión profunda, sin sacrificar la autonomía individual… ¿será?

No sé usted, pero esto no va conmigo. Me supongo que lo que hacen estas personas es solo platicar el fin de semana… ¿sexo? No lo creo. Es en lo que menos piensan… creo.

Qué manera más ridícula de salir de la responsabilidad de una relación. Eso es lo que quieren los chavos de hoy… no responsabilidad, ni la más mínima. En vez de pagar por sexo mejor le propongo a mi novia pasar un fin de semana juntos… claro, sin compromiso. En caso de que la muchacha quede embarazada, no hay compromiso, y todo porque es una relación OWC… ¿Qué mas nos falta por ver? Lo ridículo… “este tipo de relación permite cultivar el afecto sin la presión de la rutina” … cómo no.

Según los practicantes con tipo de relación “se fortalece el deseo”. Creo que es lo único. Ya cuando se fastidien pues el que sigue y liiiiiiiiiisto.

Una nueva formalidad de prostituirse, mas la mujer que el hombre. Decía mi padre… “si creen que van bien… síganle”

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlas llegar a: egammaliel9.10@gmail.com