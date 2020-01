“No me reelegiré”: Miguel Solís, defensor de reformas al DISD

Ante el nuevo tiroteo, aplica el Distrito nuevas medidas se seguridad

Nota Novedades News

Dallas, Tx.- Un día antes de que se abra la ventana de presentación para las próximas elecciones de la junta escolar del Dallas ISD, el síndico Miguel Solís declaró al The Dallas Morning News que no se postulará para la reelección.

Involucrado en el distrito como maestro y administrador durante más de una década, Solís ha sido un firme defensor de algunos de los controvertidos y catalizadores esfuerzos de reforma del DISD, como la evaluación de maestros y el sistema de pago de méritos del distrito y su programa de recuperación del campus implementado por el anterior superintendente Mike Miles.

Solís, de 33 años, también fue autor de algunas de las políticas de vanguardia del DISD, redactó la primera política de educación de la primera infancia del distrito, ayudó a prohibir las suspensiones fuera de la escuela para jóvenes estudiantes y atrajo la atención del distrito hacia la equidad racial.

En una declaración, Solís manifestó que sus últimos 11 años en el DISD los había dedicado a brindar a todos los niños acceso a una educación de alta calidad.

«En pocas palabras, mis esfuerzos como maestro, administrador y miembro de la junta escolar en nuestro distrito me han brindado la oportunidad de hacer por los estudiantes lo que muchos hicieron por mí», escribió.

A pesar de su juventud, Solís es uno de los miembros con más años en el consejo de administración actual. Fue elegido miembro de la junta en una elección especial en noviembre de 2013, en ese momento el administrador más joven en la historia de DISD.

Nativo de Beaumont, Solís llegó a Dallas como parte de la primera cohorte Teach For America del área, atraída por la enseñanza después de trabajar en la campaña presidencial de Barack Obama en 2008.

Después de dos años como maestro de Historia en la Escuela Intermedia Marsh, Solís dejó el distrito para obtener una maestría de la Escuela de Educación para Graduados de Harvard. Luego regresó al DISD para servir como asistente especial del superintendente anterior Mike Miles antes de renunciar a ese puesto para postularse para el consejo escolar.

CAMBIAR

EL DISD

«Cuando llegué a Dallas ISD en 2009, la gente me preguntó por qué quería enseñar en el distrito. ¿No conocía su reputación?», dijo Solís en su declaración. “Lo elegí porque sabía que estaba lleno de promesas y quería trabajar con otros para probar las posibilidades. Mirando hacia atrás, no cambiaría nada «.

En los últimos años, Solís se ha involucrado cada vez más en la política cívica. El año pasado, se postuló para Alcalde de Dallas, terminando quinto en un campo lleno de gente al obtener el 10.7% de los votos en las elecciones de mayo. En septiembre, se unió a la Coalición sin fines de lucro de urbanismo para un Nuevo Dallas como uno de sus directores.

El asiento del Distrito 8 de Solís cubre una franja desde Dallas Love Field hasta Old East Dallas. Es uno de los tres puestos de administrador en las elecciones de mayo. Los puestos ocupados por Joyce Foreman, que representa al suroeste de Dallas, y Dustin Marshall, al del norte de Dallas y Lakewood, están disponibles para las elecciones. Marshall ha dicho que planea postularse para otro mandato.

La fecha límite para presentar la solicitud en Dallas ISD es el 14 de febrero.

MEDIDAS DE

SEGURIDAD

Dallas ISD ha implementado nuevas medidas de seguridad y promete aún más en respuesta a un tiroteo ocurrido el sábado por la noche dentro de su gimnasio de exhibición, Ellis Davis Field House, que dejó a un exalumno de 18 años gravemente herido.

Cuatro oficiales de policía de DISD y cinco guardias de seguridad estaban en el sitio para el juego, dijo Lawton. Ese nivel de presencia policial es más de lo normal para un juego de baloncesto en la escuela secundaria, pero se estableció debido a la naturaleza de alto perfil de la rivalidad entre las escuelas y la gran multitud de 650 personas, indicó Mike Hinojosa.

El Superintendente agradeció la rápida respuesta del Departamento de Policía del distrito en la escena.

«Podría haber sido mucho peor», aseveró Hinojosa.

«Tenemos que hacer más».

Aun así, DISD se encuentra en una encrucijada ahora que el aumento de la violencia armada de Dallas se ha infiltrado dentro de una de sus instalaciones.

Durante una conferencia, Hinojosa, estudiantes, maestros, y el entrenador y ahora administrador principal en el distrito, parecían tener dudas sobre cuánto ampliar los planes de seguridad del distrito.

«Tan en serio como nos hemos tomado [las preocupaciones de seguridad], no fue suficiente», recalcó Hinojosa. «Y ahora tenemos que hacer más».

Sólo por esta semana, DISD prohibirá las bolsas, carteras y mochilas a los eventos deportivos del distrito. Pero ese paso, según el subdirector de operaciones Sherry Christian, es solo una medida provisional. El distrito ya tenía la política de permitir que las bolsas transparentes ingresen a los eventos deportivos en cualquier instalación deportiva del distrito, incluida Ellis Davis, lanzada en septiembre de 2019. Se codificarán más procedimientos en los próximos días y semanas, expresó Hinojosa.

Los detectores de metales existentes del distrito también se utilizarán, hasta que el distrito pueda comprar hardware más actualizado en los próximos años.

Hubo un detector de metales en el complejo deportivo Jesse Owens Memorial, que incluye el Ellis Davis Field House y el estadio Kincaide. Pero la máquina no estaba en uso el sábado. Estaba guardado en el estadio de fútbol, ​​dijo Lawton.

Los fanáticos pasaron por detectores de metales en el estadio Kincaide esta temporada, dijo Christian.

Aproximadamente la mitad de esos tiroteos después de la escuela ocurrieron en un evento de atletismo interescolar, casi exclusivamente en juegos de baloncesto o fútbol americano para niños, dijo Kurland.

En 2017, tres adolescentes en edad escolar resultaron heridos durante un tiroteo cerca de Ellis Davis Field House después de que un grupo de fanáticos les pidiera que abandonaran un partido de fútbol entre Lancaster y South Oak Cliff en el estadio Kincaide. El tiroteo, sin embargo, ocurrió en una estación de servicio cercana, no en la propiedad DISD.

Hinojosa dijo durante su conferencia de prensa que en sus cuatro décadas como maestro y administrador, se percibió un entendimiento entre los rivales de que cualquier tipo de altercado ocurriría fuera del campus y no en las instalaciones escolares.

Pero esta «tregua» ya no existía, reconoció.

«Esa tregua ha terminado», dijo Hinojosa.

GUIA DE

SEGURIDAD

El grupo de Kurland ofrece una «guía de mejores prácticas» de 190 páginas, que detalla todo, desde la evaluación de riesgos y amenazas hasta la planificación del día del juego y la dinámica de la multitud.

En menos de un mes, el Centro Nacional para la Seguridad y Protección de los Deportes con Espectadores organizará una cumbre de tres días sobre los desafíos de la seguridad en los eventos deportivos interescolares en McKinney, a partir del 4 de febrero.

«Todo el mundo está insensible»

Aproximadamente tres horas después de la conferencia de prensa, Kimball y South Oak Cliff reanudaron su juego de baloncesto a puertas cerradas en Forester Field House en Pleasant Grove.

Alrededor de 60 personas, miembros de los medios de comunicación, empleados del distrito y algunos fanáticos, incluida la administradora de DISD, Joyce Foreman, vieron cómo S.O.C. forzó una rotación de Kimball en los últimos segundos del juego para esperar una victoria de 56-54.

Después del juego, fuera del vestuario de su equipo, el entrenador de South Oak Cliff, James Mays II, calificó el juego suspendido como uno de los momentos más surrealistas en sus 22 años en la escuela.

Dijo que no estaba «sacudido» por los disparos del sábado contra Ellis Davis; su tiempo en el ministerio de seguridad en la Iglesia Bautista Friendship West lo había preparado para una situación de tirador activo.

Cuando sonó el primer disparo, Mays se agachó y buscó al tirador. Algunos de sus jugadores se pusieron detrás de él y luego encontraron refugio detrás de la mesa del anotador. Sus entrenadores asistentes protegieron a otros jugadores.

«Desafortunadamente, vivir en (código postal) 75216, a veces, no todo el tiempo, pero a veces puede encontrarse con incidentes y cosas así», lamentó Mays. «No está fuera de lo normal. Tenemos una gran comunidad, pero es un problema con el que tenemos que lidiar en nuestra comunidad».

El senior Kylon Owens, un centro de 17 años, estuvo acuerdo con la evaluación de su entrenador.

Owens estaba en la cancha cuando escuchó el primer disparo. Se congeló.

«Estoy sorprendido de que haya sucedido en un gimnasio de baloncesto, pero no estoy sorprendido por los disparos», aseveró. «Todo el mundo está entumecido».