‘No hay ventaja’: Gabriel Caballero, técnico de FC Juárez

Los Bravos de Ciudad Juárez entrenaron la mañana de ayer viernes en los Campos Escamilla de la Sultana del Norte, en su preparación para el duelo de hoy de la Fecha 6 ante el Monterrey y, al final de la práctica, el estratega Gabriel Caballero habló para CRACK de El Horizonte, donde tocó el tema de Rodolfo Pizarro… y aclaró si es o no ventaja para los fronterizos el hecho de que el ahora jugador de Miami ya no está con Rayados.

«Tampoco había llegado jugando estos últimos partidos, no hay ventaja para nosotros, de todas maneras Monterrey tiene con qué reemplazarlo, Pizarro es un gran jugador, yo lo conozco desde las básicas, yo sé qué puede hacer Pizarro, pero no veo mucho problema para ellos», dijo el director técnico. Sobre las críticas para Rodolfo por dejar la Liga MX por ir a la MLS, Caballero, dijo: «Yo no voy a criticar a un jugador, es una decisión y él la toma individualmente, lo que le conviene o lo que a él le parece que está bien, después internamente tendré mi punto de vista, no es necesario externarlo, si él lo decidió así hay que apoyarlo». Con respecto al partido ante los pupilos de Mohamed, Gabriel mencionó: «Nosotros estamos en desarrollo y estamos en progreso, en crecimiento, vamos paso a paso, la verdad es que el equipo está consciente de que tenemos que trabajar los 17 partidos que dura el campeonato y vamos por el sexto, paso a paso y esperamos dar un buen juego».

Por otra parte, el delantero de Bravos, Flavio Santos, reconoció la fuerza del Campeón de la Liga, y dijo que en cualquier momento puede despertar.

«No debemos menospreciar a ningún equipo, sabemos de la calidad que tiene el equipo del Monterrey, es el Campeón, yo creo que en cualquier momento puede despertar», apuntó.

Por último, el exjugador de Atlas, Toluca y Puebla dijo: «Sabemos que va a ser un partido complicado, los resultados no los han acompañado y sabemos que van a salir a ganar en su casa».