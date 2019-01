No habrá amnistía a dremears : Trump

Dallas, Tx.- Organizaciones de Dallas se unieron a la ola de protesta que se lleva a cabo a nivel nacional para repudiar y rechazar la reciente advertencia hecha por el presidente Donald Trump de que definitivamenete no concederá ningún tipo de amnistía para los miles de “dreamers”. Trump dejó claro que no está ofreciendo amnistía para los llamados “soñadores”, a cambio de que el Congreso apruebe $5,700 millones de dólares para el muro fronterizo, pero afirmó que no habría un “gran esfuerzo” para deportar a indocumentados. Agregó, en su cuenta de Twitter, que eso sería utilizado en alguna negociación “más grande”, al tiempo que advierte a la demócrata Nancy Pelosi, líder de la Cámara, “tener cuidado”. …“No, la Aministía no es parte de mi oferta. Es una extensión de 3 años de DACA. La Amnistía será usada solamente en un acuerdo más grande sobre inmigración o algo más”, afirmó el mandatario. “Asimismo, no habrá un gran esfuerzo para deportar a los 11,000,000 más de personas que están aquí ilegalmente, ¡pero cuidado Nancy!” El plan de los demócratas en el Congreso ha sido aprobar la aministía para alrededor de 800,000 jóvenes que han tenido protección con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). El mandatario criticó a la lideresa demócrata y a otros miembros de su partido por haber rechazado su propuesta antes de haberla anunciado. “Nancy Pelosi y algunos de los demócratas rechazaron mi oferta antes de que incluso yo la diera a conocer. No ven el crimen y las drogas, sólo ven 2020 (las elecciones presidenciales) – que ellos no van a ganar”, tuiteó al tiempo que presumió mejor economía y pidió que se permitiera a la gente volver a su trabajo. La Administración federal ya suma 30 días de cierre parcial, afectando a más de 800,00 empleados federales.

“DEMOCRATA RADICAL” El mandatario republicano calificó a Pelosi como una “demócrata radical”, en referencia a un grupo del Partido Demócrata que es más extremo en sus posturas sobre inmigración y mercado, a donde se integran personajes como Bernie Sanders y la estrella ascendente de la política Alexandría Ocasio Cortez. “Está tan petrificada (Pelosi) por los ‘izquierdistas’ en su partido que ella ha perdido el control… Y por cierto, limpia las calles de San Francisco, lo que es desagradables”, indicó. Cabe recordar que Pelosi representa esa ciudad. El sábado, el presidente Trump dio un discurso en la Casa Blanca donde ofreció a los demócratas extender dos protecciones migratorias canceladas por él mismo, DACA y el Estatus de Protección Temporal (TPS), a cambio de los fondos para el muro en la frontera con México. Aunque el mandatario canceló DACA, el programa sigue en funcionamiento por órdenes de tribunales, en espera de que la Corte Suprema decida sobre el futuro de esta protección lanzada por el expresidente Barack Obama en 2012. Los TPS protegen a más de 400,000 inmigrantes, de los cuales más de 300,000 son de países como El Salvador y Nicaragua y otras naciones centroamericanas. Cuando canceló este programa –ofreciendo un periodo de ajuste de un año– el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que esos países no tienen las condiciones por desastres naturales que dio origen a la ayuda.

NUEVA CARAVANA Una nueva caravana migrante con más de 2000 personas se dirige hacia Estados Unidos, mientras un total de 4,009 personas han solicitado ya refugio en México. Según autoridades migratorias del vecino país del sur, miles de migrantes de la caravana de Centroamérica cumple con los requisitos del Gobierno de México de entrar de forma regular, e incluso anhelan quedarse en el país latinoamericano en lugar de ir hasta los Estados Unidos debido a los cambios en política migratoria. A cuatro días de su llegada a la frontera entre Guatemala y el territorio mexicano, un total de 4,009 personas han solicitado refugio en México, según cifras proporcionadas a la agencia de noticias española EFE por el Instituto Nacional de Migración (Inami). El organismo migratorio ha entregado hasta el momento unas 50 tarjetas de visitante por razones humanitarias. Mientras que el resto de migrantes, miles de ellos, tras registrarse ante el INM se quedan en la frontera, del lado guatemalteco, esperando una resolución de México. Los solicitantes son de las siguientes nacionalidades: 3,257 hondureños, 405 de El Salvador, 270 Guatemala, 72 nicaragüenses, uno de Brasil y 4 haitianos. De ellos, 790 son niños, niñas y adolescentes. Los migrantes que han aceptado registrarse ante la autoridad migratoria podrán obtener la visa humanitaria con una vigencia de un año, que les permitirá transitar por territorio mexicano y también tendrán la opción de conseguir un empleo. Es una tarjeta que acredita a los migrantes centroamericanos como visitantes en México por razones humanitarias y con un registro de la Cédula Única de Registro de Población, CURP, un documento que también tienen los ciudadanos mexicanos. Rosa Torres, ciudadana hondureña, señaló a EFE que desde el día jueves ha permanecido en la larga fila de la estación migratoria que se encuentra en el puente internacional Rodolfo Robles. “Con la política migratoria de México estamos más que agradecidos porque nos han tratado mejor que en nuestro país”, apuntó la mujer. Agregó que incluso en su natal Honduras, tuvieron más dificultades con las autoridades: “Nos fregó (molestó) la policía, pero aquí en México nos han recibido de la mejor manera. No tenemos queja”, apuntó.

PROMESA DE AMLO El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido que se protegerán los derechos humanos de los migrantes y ha apostado por una entrada regular y ordenada, dando visas humanitarias. De esta manera, hasta el momento se han evitado episodios de gran tensión como los acontecidos durante el ingreso de las primeras caravanas de centroamericanos a finales de octubre de 2018, quienes cruzaron ilegalmente por el río Suchiate o forzaron su entrada por el puente internacional. Josué David Ramos, de origen hondureño, reconoció la voluntad política de Andrés Manuel López Obrador: “El hombre se está portando de lo mejor con nosotros los migrantes, lo que (Enrique) Peña Nieto no hizo, él en cambio lo está haciendo excelentemente”. Opinó que es “necesario” esperar al trámite migratorio porque les da protección, por ejemplo ante “bandas criminales”, e incluso les da la oportunidad de ir en autobús. Agregó que de no lograr cruzar hacia los Estados Unidos él se quedara a trabajar en este país que lo ha acogido “maravillosamente”. Paralelamente, otro contingente de unos 2,400 migrantes, que ingresó irregularmente al país y sin esperar resolución migratoria alguna, continuó su travesía por el suroriental estado de Chiapas. Algunos de ellos cruzaron ya este estado gracias a nueve autobuses proporcionados por iglesias protestantes, rumbo al estado de Oaxaca, también en el sur de México. Hasta el momento no se ha reportado ningún incidente ni la detención de indocumentados por parte del INM u otra dependencia.

MURO, CON DINERO PORNO En medio de la fuerte disputa que tiene Donald Trump con los demócratas para lograr la financiacion de su muro fronterizo llega una exhorbitante propuesta desde el estado de Arizona. La representante estatal republicana Gail Griffin ha ideado una forma novedosa de financiar el muro: cobrar más impuestos a la gente que ve y consume pornografía. La republicana presentó recientemente un proyecto de ley que exigiría que las compañías que fabrican o venden productos electrónicos en Arizona instalen un software de bloqueo de pornografía, y luego le cobren a la gente $ 20 para ver el contenido, informó AZ Central. El dinero iría a la Autoridad de Comercio de Arizona en el llamado “Fondo de John McCain sobre Trata de Personas y Explotación de Niños”. Ese fondo se destinaría a “construir un muro fronterizo entre México y este estado o financiar la seguridad fronteriza”, dice el proyecto de ley, además de otorgar subvenciones para servicios de salud mental, vivienda temporal, distritos escolares y agencias de cumplimiento de la ley. Pero los defensores de la industria del entretenimiento para adultos están criticando la propuesta como “claramente inconstitucional”.