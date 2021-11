Era media noche. Venancio y Manolo estaban preocupados porque su amigo Diego que estaba enfermo, tenía fiebre… Ya sé- dijo Manolo- vamos a llamarle a Paco, él es doctor y debe de saber qué debemos de hacer. Paco, habla Manolo… tengo un amigo que tiene fiebre… que recomiendas que hagamos- Llévenlo con un doctor- Después de buscar un doctor le llaman a Paco. Oye Paco, no hay un doctor aqui cercas… que recomiendas que le demos tiene fiebre- Póngale un supositorio. Despues de unos minutos le llaman otra vez a Paco. En donde podemos comprar el supositorio-. Con una &^$@#!… en una farmacia-. Les dice Paco

Van y compran el supositorio. ¿Y como se pone esta cosa? Le pregunta Venancio a Manolo-. Vamos a preguntarle a Paco- Suguiere Manolo. Oye Paco, en donde se pone el supositorio- pregunta Manolo. %&#@!%*)#$@!- contesta Paco ya fastidiado No le entendi bien lo que dijo Paco, pero creo que le podemos dar el supositorio a Diego en un vaso con agua tibia- dice Manolo. Soy de los que piensan, creen y están convencidos de que la pandemia nos ha cambiado nuestra manera de pensar… o de ver la vida. ¿Ha escuchado hablar de la cantante Demi Lovato? Si no la escuchado no se pierde de nada. Bueno, un poco. Digo un poco porque lo que acaba de declarar es para… caray. ¿Cómo le diré? No sé si está fumando esos cigarros que dan risa o le está poniendo a algo mas pesado. Me inclino por lo último… y le diré porque lo digo. Resulta que esta persona… dije persona ¿verdad? No estoy seguro de eso pero bueno, eso lo podemos tocar en otra ocasión. Esta persona ha dicho que le gustaría tener relaciones con un extraterrestre. Dice que esta cansada de los humanos… de las cosas de los humanos. Me cai que si le esta poniendo a algo que le está atrofiando su cerebro. No me extrañaría que al rato sea una zombi. Pues a lo mejor ya le esta haciendo efecto eso que se esta poniendo y pues por eso tiene esos pensamientos.

Solo que hay una pregunta que ronda mi cabeza. El extraterrestre… ¿querra tener relaciones con esta persona? Igual a lo mejor también le pone a eso que le esta poniendo Demi… aunque no creo. Deben de ser muy inteligente los ET… si es que existen.

Esta el amigo en el bar… tomando hasta decir que se quería acabar lo que había ahí. Llega su compadre y le pregunta el porqué de su situación. Me quiero divorciar compadre- ¿Tan así está la situación compadre?- Si es compadre… ya no aguanto esta situación, me es difícil aguantar- Pero, cual es el problema compadre?- le pregunta. – No me lo vas a creer compadre- Ya sabes compadre… en las buenas y en las malas- Vas a creer que mi esposa ya tiene tres meses que no me habla- Y es por eso que te quieres divorciar compadre?- Si compadre-. ¿Estas loco? Nomás dime, en donde vas a encontrar una esposa como ella?- No entiendo compadre- Compadre, mujeres como ella ya no hay, yo qué daría porque mi esposa no me hablara de perdido una semana… no compadre, no la riegues, dale gracias a Dios por esa maravillosa mujer que tienes. No es lo mismo, pero es igual lo que le pasa a una señora que dice que está enamorada de un chimpancé de un zoológico… otra que le pone duro a ¿será droga o ya es el cerebro que no le da para más? Según ella, este romance tiene ya tres décadas… casi cuatro. Ella se llama Adie Timermans, es de Bélgica, y vista el zoológico casi a diario.

El asunto no crea que es un juego. Tan en serio está el asunto que los cuidadores del zoológico le han prohibido que vea al primate. “Amo a ese animal y él me ama a mi… estamos teniendo una aventura” dijo Adie. Ojalá y el primate hablara para que nos diera su ponto de vista… si es que lo tiene… que creo que no. Para mi que el chimpancé solo esta jugando con ella… creo. Alguien dijo… “el amor hace de un hombre un animal, y de un animal un hombre”. Creo que lo podemos aplicar aquí de que el amor hace de una mujer un animal, y lo dejamos así.

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gammaliel9.10@gmail.com