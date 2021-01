NO ES LO MISMO ESTAR…

El periquito se había vuelto mal hablado y por mas que su dueño le decía que no dijera esas palabras pareciera que lo hacía mas a propósito.

– Te voy a dejar sin comida-

Y por varios días el periquito se quedaba sin comer… pero no dejaba de decir malas palabras.

– Te voy a dejar sin agua-

Y el periquito seguía terco en decir malas palabras.

– Te voy a poner en una jaula mas chica donde no te puedas mover-

Pero el periquito seguía igual o peor.

– Si no dejas de decir esas palabras te voy a meter al congelador-

Por unas horas el periquito se aguantó las ganas de seguir haciendo lo mismo pero no pudo y una vez mas volvió a las andadas.

– Ultima vez que te digo que te voy a meter al congelador-

El periquito pensando en que solo eran palabras de su dueño una vez mas soltó malas palabras.

El dueño lo agarró y lo metió al congelador.

En un principio no se escuchaba nada, pero de repente el periquito empezó a gritar y hacer mucho ruido pidiendo que lo sacara del congelador y prometiendo que se iba a portar muy bien y que nunca mas diría una mala palabra. Lo juraba por no se quien y no se cuantos santos.

Su dueño conmovido lo saca del congelador y lo envuelve en una toalla caliente para que dejara de temblar.

Una vez que el periquito se repuso se le queda viendo a su dueño le pregunta…

– Oye, ¿que fue lo que te hizo el pollo para que lo mataras y lo metieras desnudo al congelador?

No es lo mismo estar locos que estar… tontos, no se quien lo dijo pero para el caso es lo mesmo.

El gobierno de López Obrador ya dijo que han bajado los homicidios en un 0.04%… ¿perdón? ¿Está bien la cifra? ¿Cómo cuanto será en números reales? No que el 0.04 no sea real. Lo que pasa es que… caray como lo explico.

Ok, para ponerlo de una manera mas clara veamos… en el 2019 murieron 34 648. En el 2020 nada mas 34 523. O sea que mataron a 125 menos. ¿Es para festejar? La verdad que yo diría que NO.

Ahora que, hay que recordar que esas cifras la esta dando el gobierno. ¿Será cierto esas cifras? Si las diera un organismo diferente al gobierno le creería. No creo que el gobierno de AMLO se quiera hacer el harakiri. Tontos si, locos no.

————————————————————————————————-

Llega el niño cavernícola a la cueva y le enseña su boleta de calificaciones a su papá.

El papá se le queda viendo y moviendo de un lado a otro su cabeza no aprueba las calificaciones de su hijo cavernícola.

– Te paso que repruebes la clase de cacería… el arco y la flecha están un poco pesadas para ti-

– Te paso que repruebes la clase de agricultura… es un poco complicada esa clase-

– Te paso de que repruebes la clase de pintura rupestre… no es lo tuyo-

– Lo que si en serio no puedo permitir es que repruebes la clase de historia si apenas llevamos dos páginas escritas-

¿El coronavirus lo tiene estresado? No se preocupe, le tengo la solución.

Ahora resulta que hay masajes para relajar, eso ya lo sabemos y nos encanta que nos lo hagan… ¿cierto?

Solo que el problema que el masaje dura 15 minutos. Los encargados de este masaje son: Michelle, Walter, EJ y Daniel… son los las cuatro serpientes pitones las que se encargan de deslizarse por entre el cuerpo de los solicitantes.

Los pitones miden unos 5 metros y pesan alrededor de unos 250 kilos.

Esta novedad de masaje, se dan en un zoológico de las Filipinas.

La única condición es no gritar porque se pueden asustar las serpientes y pueden reaccionar no convenientemente y en vez de masaje… servicio fúnebre. Y es que la reacción de los pitones sería estrangular a los “relajantes” pensando que son depredadores o se trata de una presa.

Las personas solicitantes de este masaje exótico lo único que tienen que hacer es relajarse en una cama de bambú y listo. Las serpientes harán su trabajo.

Se me está ocurriendo entrenar a unas tarántulas… mejor no.

Creo que sigo prefiriendo mi baño de tina con mi patito a un lado.

