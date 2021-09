NO ES LO MISMO DAR QUE QUITAR

El marido va llegando a su casa cuando su esposa ya lo estaba esperando.

Viejo, quiero hablar contigo muy seriamente. El marido se queda parado como no creyendo lo que estaba escuchando. Quiero que sepas que cuando traiga peinado mi cabello suelto quiero que me hagas el amor suavemente. Cuando traiga mi cabello en trenzas quiero que me hagas el amor apasionadamente. Si traigo el cabello partido en dos quiero que me hagas el amor salvajemente. Pero cuando traiga mi cabello peinado hacia arriba ni te me acerques… no quiero que me toques. Te estoy diciendo que no tengo ganas de sexo… ¿entendiste? El marido se va a dar un baño y cuando termina se dirige hacia donde está su esposa y le dice… Vieja… cuando traiga un six quiero que hagamos el amor suavemente. Cuando traiga dos six quiero hacerte el amor apasionadamente. Cuando traiga una botella de tequila quiero que hagamos el amor salvajemente. Pero cuando traiga una botella de wisky… me importa madre como andes peinada- Creo que estamos muy mal, pero “requetemal”.

Una bestia de nombre Jorge Luis Luna Zapata del estado de Nuevo Leon México, abusó sexualmente de 4 menores de edad y la ley le ha dado 394 años de cárcel. Son en estos casos que me pregunto… porqué darle años de cárcel cuando nos podemos ahorrar espacio, comida y tiempo con estas bestias. Ahora que, el delito es grave porque incluso se habla de que esta bestia (ofrezco mis disculpas a las bestias) grabó esos abusos.

No tenemos ninguna necesidad de estar manteniendo a este tipo de personas. ¿Para qué? Es cuando creo que la pena de muerte les vendira bien a ellos y mucho mejor a nosotros. Si las penas fueran un poco mas estrictas o duras los delincuentes la pensaría un poco mas antes de cometer sus fechorías. Ahora resulta que hay que mantenerlo durante todo el tiempo que vaya a vivir este animal.

No me sirve de consuelo que en la cárcel le vayan a hacer lo mismo que les hizo a los muchachitos… NO NO NO NO NO. Creo que no esta bien. Mas bien diría que paras que queremos vivos a este tipo “bichos” que ningún bien le hace a la comunidad. Nomas para que se de una idea… imagínese que lo pusiéramos en el crucero mas transitado de la ciudad. Parado y con una bandeja en sus manos en donde este su parte íntima y con un letrero que diga… esto me pasó por abusar sexualmente de 4 chamaquitos. Estoy mas que seguro que muchos de las personas que quisieran abusar sexualmente a quien sea se les haga lo mismo… a ver si no bajan este tipo de delitos.

————————————————————————————-

Llega el señor a una joyería y se pone a ver lo que está en los aparadores.

Se mueve de un lado a otro, se nota como que no está muy seguro de lo que quiere comprar. Se le acerca la persona encargada de la joyería y le pregunta que si lo puede ayudar. Estoy buscando un collar de perlas. Creo que tengo lo que busca. Y lo lleva a otro aparador- Bien amigo, aquí podrá encontrar el collar perfecto para la ocasión. Lo dejó para que se tome el tiempo necesario en escoger lo que quiere llevar. Se va y regresa despues de un rato. ¿Ya escogió el que se va a llevar mi amigo? Todavía no… creo que no. Bien… le voy a ayudar mi amigo. El collar de perlas ¿es para celebrar algún aniversario? No mi amigo ¿Para su esposa que cumpleaños? Mmmmmnop ¿Qué celebra mi amigo? Quiero arreglar un pleito con mi esposa. Sucedió la semana pasada en Argentina. Un muchacho dice que es discriminación… yo digo que no. Resulta que empezó a salir con una chica y pues la muchacha no sabía a que se dedicaba su ahora pareja. Cuando lo supo… lo cortó. Ser albañil no es pecado. Es un trabajo decente. Hasta aquí estamos bien. Ahora le tengo una pregunta. Si tiene una hija y ella empieza a salir con un muchacho… ¿qué preguntas le hacemos? Donde vive, en que trabaja, que estudia… ¿no? Qué pasa si su hija le dice que su novio anda cortando yardas, es albañil… en fin, trabajos no muy de “caché” ¿qué le diría a su hija? No me diga que la felicitaría… creo que no. Creo que la muchacha tiene todo el derecho de tratar de sobresalir y procurar vivir en lo económico más tranquilamente. Ahora que sí su hija no hace nada en la casa, no estudia ni trabaja… tampoco es para que el muchacho que trabaja de albañil la tenga que agarrar y encomendarse a Dios. Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gammaliel9.10@gmail.com