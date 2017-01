NO ERES MI PRESIDENTE

Vaya que ha sido un fin de semana para recordar o para olvidar, segun sea su punto de vista. No somos ajenos a lo que está pasando ni a lo que pasará. De una u otra manera tenemos nuestra opinión… asi les guste o no a los que nos rodean. Alguien dijo que el humano es el único que comete un error y lo vuelve a cometer sin aprender… y lo creo. En nuestros paises de origen se hacen marchas, manifestaciones a lo bruto. Es mas, creo que México es el país en donde mas marchas se hacen. Y la gran mayoria con cero resultados. Pero de que se hacen se hacen. Todavia no hemos aprendido que es una de las maneras en que menos se arreglan las cosas. Lo peor del caso es que esas costrumbres las traemos y las practicamos en este país. A que viene todo esto? Que desde este fin de semana pasado se han estado llevando marchas en contra del presidente Trump. No hemos pudido superar esto? Quien carajos dijo que con marchas él va a dejar de ser presidente? En que cabeza cabe que esto se pueda lograr con marchas? Por favor no seamos… ingenuos. Creo que los hispanos somos los menos indicados para protestar… creo. Y me podrá decir que no nos podemos quedar con los brazos cruzados ante lo que segun él quiere hacer. Claro que no. Tenemos muchas cosas que se pueden hacer. Quiere que le de una idea de lo que podemos hacer? Que le parece una huelga de hambre? Así, si usted tiene tarjeta del gobierno para comprar comida le estará ahorrando mucho dinero durante su huelga de hambre. Que le parece dejar de trabajar? Asi verán que nosotros somos importantes en la vida de este país y nos van a rogar que vayamos a trabajar. Pero por mientras no hay cheque del trabajo y los recibos de renta, agua, gas, telefono, carro… se van a tener que esperar hasta que se vean presionados nuestros jefes y nos manden llamar a trabajar. Podemos tomar medidas mas estrictas todavia… que tal si nos cortamos un brazo y Trump se va a dar cuenta de lo mucho que nos importa que no nos molesten con papeles. Podemos quedarnos una semana en nuestras casas sin salir… y los americanos van a estar preguntando por nosotros que no ven. Podemos hacer tambien el ridículo de salir a las calles a gritar “Trump, no eres mi presidente”. En serio que estamos bien fregados. No se les ocurrio otra cosa? Si estamos en este país y no tenemos papeles claro que Trump no es nuestro presidente. Es el presidente de los americanos. De donde sacarian la idea de que estas palabras harían cambiar al Presidente Trump? Ya me imagino a Trump pensando en renunciar porque los hispanos estamos marchando y gritando que el no es nuestro presidente. En serio que estamos muy… fregados seria una palabra fácil de entender? Lo he venido diciendo y no de ahora, siempre. Lo único que tenemos que hacer es trabajar. Hacer lo mejor y portarnos bien para que nos vaya bien. Hace muchos años estuve viviendo en Orland California. Un pueblito muy chico. El 90% de sus habitantes eran gringos. Muy tranquilo el pueblito. Uno podia dejar el carro sin seguro y no pasaba nada. A 16 millas de Orland esta otro pueblito que se llama Hamilton. El 90% de sus habitantes eran hispanos. Era un mar de diferencia entre estos dos pueblitos los fines de semana. El Americano no esta acostumbrado a las marchas, a las protestas a los gritos… es por eso que se va fuera de la ciudad a vivir. Pero eso a nostros los hispanos nos vale. Creemos que estamos en nuestro pais y podemos hacer lo que se nos venga en gana. No podemos venir y querer hacer las cosas como las haßcemos en nuestro pais NO NO NO NO y mas NO. Y luego todavia aparecen unos encapuchados… porque? Dios, si que estamos bien fregados, en serio que si. Lo único que estamos provocando es que algun loco saque un arma y empiece a disparar a lo loco. Que un loco arroje su mueble en contra de la marcha… muchas cosas que se pueden hacer por gente que no esta bien de la mente. Una pregunta… aparte del cansancio y los pies hinchados ¿que se ha logrado con las marchas? Me permite contestar? NADA NADA NADA… perdon, salir en la noticias diciendo cada tonteria. Sugerencias, comentarios y opiniones favor hacerlas llegar a: gamma9_10@yahoo.com y editorial@novedadesnews.com