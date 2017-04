“No era necesario operar a Rafa Márquez”: Área Médica de Atlas

Share on Twitter

Share on Facebook

Tras someterse Rafael Márquez a un bloqueo del nervio de la vértebra cinco lumbar, el área médica de Atlas dejó en claro que no se necesitaba la intervención quirúrgica. “No se operó porque no era lo necesario, si llega a fracasar el bloqueo, ahí nos sentaremos con Selección Mexicana y Rafael Márquez a ver qué sigue”, indicó Luis Fossati, jefe del área de ciencias del deporte. Si el tratamiento es satisfactorio, Márquez Álvarez volvería a la actividad en un periodo de dos a tres semanas. “Tuvo 48 horas de reposo, comenzamos la rehabilitación, consistirá en doble turno, no esperen verlo trotando en la primera semana, continuar el proceso antiinflamatorio del nervio. La semana que viene verán un Rafa Márquez que hará trabajos progresivos, depende de la evolución de tratamiento”, expresó. Fossati aclaró que “todo se hace para que Rafa Márquez pueda estar al cien por ciento para el Mundial”.