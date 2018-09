Ninel Conde habla sobre el comentario de José Manuel Figueroa contra Maribel Guardia

Miami.- La polémica o r i g i n a d a por los comentarios que José Manuel Figueroa realizó en contra de Maribel Guardia parecen no tener fin, pese a que la cantante no ha querido seguir alimentando esta información. Sin embargo, ahora Ninel Conde, quien fuera pareja sentimental del hijo de Joan Sebastian, fue cuestionada al respecto. “A mí no me gusta meterme en los conflictos de los demás; bastante con los míos”, mencionó Conde a los medios de comunicación. “No tengo nada que [opinar]”. El bombón asesino prefiere mantenerse al margen, debido a que mantiene una relación cercana con los dos protagonistas del conflicto; a quienes, asegura les tiene mucho aprecio. Incluso, ahora comparte créditos en la obra de teatro Las Arpías con la intérprete de Julieta Michel en la telenovela “Muchacha italiana viene a casarse”. “A Maribel [Guardia] la respeto, la quiero como compañera y, siempre, en Las Arpías hemos tenido una bonita relación y a José Manuel [Figueroa] lo quiero mucho también; así que prefiero no opinar porque me lo ponen complicado”. Respecto a las fotografías donde fue captada al lado de su ex pareja Giovanni Medina y el hijo de ambos, Emmanuel, la también cantante prefirió no darle mayor importancia a esta situación ya que no la considera relevante en su vida. “No quiero entrar en detalles, cómo para qué”, advirtió. “Pero todo tranquilo”. Ninel Conde prefiere concentrarse ahora en su apretada agenda de trabajo y evitar alimentar los escándalos; por ello, tampoco quiso hablar del supuesto romance que mantuvo alguna vez con Luis Miguel. “Si no me acuerdo, no pasó”, concluyó en tono de broma.