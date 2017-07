Ninel acusa a su ex de abusos y tiene miedo

Ni n e l C o n d e a c u s ó a su ex Giovanni Medina de abusos y aseguró que teme por su seguridad tras la traumática ruptura de su relación. Así lo contó la cantante mexicana en una entrevista, en la que dio otra vuelta de tuerca a la disputa que mantiene con Medina. “Da miedo una persona que actúa como un loco, con estos arrebatos, con estas incongruencias”, aseguró Conde a la cadena de TV, en la que se aseguró que la artista cuenta con una orden de restricción contra Medina que le obliga a mantenerse alejado de ella y al hijo de ambos, Emmanuel, un mínimo de 500 metros. “[Es] una persona que no está bien psicológicamente hablando”. La cantante señaló que fue objeto junto a su hijo de 2 años de abusos emocionales y psicológicos por parte de Medina durante su vida en común, por lo que interpuso una demanda por violencia de género. “Una violencia familiar que se ha venido desarrollando durante toda la relación y aún después de ella”, apuntó Conde, quien consideró que su experiencia “lamentable” con Medina supera el también agrio divorcio de su pareja anterior, Juan Zepeda . Las nuevas acusaciones de Conde suman un nuevo capítulo al desagradable intercambio de reproches que siguió a su ruptura el pasado marzo, en el que a las acusaciones de Medina de que la artista es una mala madre, esta le respondió que sus ataques eran fruto de los celos. El empresario, quien es 13 años menor que ella, ha despotricado en su contra no solo a través de varios medios de comunicación, sino también en su cuenta de Twitter, la cual combina entre mensajes que hablan de la Biblia y su fe con tuits de odio contra la madre de su pequeño hijo Emanuel. Medina aseguró que luchará por la custodia de su hijo, al que acusó a Ninel de descuidar, mientras que la artista reiteró que los tribunales ya han resuelto ese asunto a su favor.