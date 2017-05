Nicky Jam máximo ganador del premio Latin Billboard 2017

Saga WhiteBlack Gana Productor Del Año Por Segundo Año Consecutivo Hace historia el talento de SESAC Latina al acumular un total de 7 galardones en la reciente edición de los Premios Latin Billboard con Nicky Jam imponiéndose en seis categorías, entre ellas la de Canción del Año (Hot Latin Song of the Year) por “Hasta El Amanecer”, que también atrajo un reconocimiento para Saga Whiteblack como Productor del Año. Tal como lo demostraban los monitoreos electrónicos anuales del sistema Nielsen Music que utiliza Billboard en sus charts, Nicky Jam ha sido el artista más escuchado en radio y en las plataformas musicales de Internet, el artista con mayor audiencia terrestre y digital, y el que se mantuvo más semanas en los primeros lugares de las listas de popularidad durante el año. En tiempo récord su canción “Hasta El Amanacer” se ha convertido en un favorito alrededor del mundo y un tema recurrente que sigue tocándose con intensa rotación, aunque su corte promocional ahora es “El Amante”, sencillo de su álbum “Fénix”, el primero que lanza desde hace diez años. “Estoy emocionado. Estoy contento”, afirmó Nicky al aceptar sus seis premios convirtiéndose así en el máximo ganador en la ceremonia realizada en Miami, Florida. Subrayó, además, que su carrera artística como compositor e intérprete se inició “hace 25 años”. Sus seis premios Latin Billboard son los siguientes: Hot Latin Canción del Año: • Nicky Jam, “Hasta El Amanecer” — Hot Latin Songs Artista del Año, Masculino: • Nicky Jam – Digital Canción del Año: • Nicky Jam, “Hasta El Amanecer” — Streaming Canción del Año: • Nicky Jam, “Hasta El Amanecer” – Latin Rhythm Canción del Año: • Nicky Jam, “Hasta El Amanecer” – Latin Rhythm Songs Artista del Año, Solo: • Nicky Jam — Sellando el éxito global de una fórmula cuyos arreglos trascienden las barreras lingüísticas y culturales, por su excelente trabajo en la compañía La Industria Inc. con Nicky Jam, el otro afiliado de SESAC Latina que ganó el Latin Billboard Award 2017 ha sido el talentoso Saga Whiteblack en la categoría de Productor del Año. Dentro de la misma especialidad este premio se suma a otros igualmente importantes, incluyendo el que le confirió SESAC Latina como Productor del Año 2016. Presencia musical En el evento transmitido por la cadena NBC/ Telemundo la presencia del talento de SESAC Latina se hizo presente en varias actuaciones, incluso la del propio Nicky Jam siendo vibrantemente coreado por el público al cantar “El Amante”, y también a capella una de las estrofas de su mega-éxito “Hasta El Amanecer”. Uno de los segmentos más climáticos del show correspondió a la aplaudida interpretación de “Despacito”, tema co-escrito por la afiliada de SESAC Latina Erika Ender junto a Luis Fonsi, que lo cantó en compañía de Daddy Yankee, su artista invitado en la grabación de este éxito mundial. Apelando una vez más al elaborado potencial de su romanticismo y exponiendo la especial magia de su propuesta, el grupo mexicano Reik hizo una emotiva interpretación de su éxito “Ya Me Enteré”. En su turno, la Banda MS de Sergio Lizárraga incluyó el tema de Edén Muñoz “Tengo Que Colgar”, que fue #1 en popularidad y ventas en las listas de éxitos regional mexicanos de Billboard. Obteniendo una positiva reacción del público asistente, el grupo juvenil CNCO hizo el estreno de su nuevo sencillo “Hey DJ”, tema original del afiliado de SESAC Latina, el destacado y laureado cantautor panameño Joey Montana. Como presentadora de premio, otro talento de la organización de derechos de autor más progresiva de la industria que intervino en la ceremonia fue la compositora y actriz María León, ex vocalista de Playa Limbo y actual protagonista de la nueva serie musical “Guerra de Ídolos” de Telemundo. De acuerdo al criterio oficial de Billboard y de Telemundo, estos premios “honran las estrellas más grandes y populares de la música latina” que han obtenido los primeros lugares con sus canciones.