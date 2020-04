NI A QUIEN IRLE

Estaba tentado a hablar del “tercer informe” de Obrador, pero me ha dado una flojera de esas que hasta yo me sorprendo… “verda de Dios”.

Sí hay lectores que me han seguido en estos casi 20 años sabrán mi opinión del presidente de México.

Un informe que para ser sincero no lo vi ni lo escuché, pero como nunca falta alguien que me quiera amargar la mañana pues me lo hicieron llegar.

Claro que me amargó la mañana. Me cai que si.

No le conté las mentiras… porque todo, TODO el informe es mentira.

Claro que no faltará quien opine lo contrario. Como nunca me ha pasado este señor, pues creo que cuando diga una verdad tampoco le voy a creer.

Me gustaría tener a la mano las veces que he escrito en esta columna sobre este personaje. Creo que si me pongo a buscar lo voy a encontrar, porque no ha sido una dos ni tres veces que he escrito lo que pienso y creo de esta persona. Así que para no amargarme la tarde mejor lo dejo de ese tamaño.

Ni como escapar de lo que ya nos tiene hasta la coronilla… exacto, el coronavirus.

Donde están los videntes, los brujos, chamanes… y todo lo que se le venga en a la mente que dicen lo que va a pasar.

Ni Nostradamus… menos la Moni vidente, el brujo mayor, el Niño Fidencio. Perdón, este es un… ¿santo? Mil disculpas, creo que me equivoqué.

Bueno, lo que pregunto, ¿cómo es que algo tan fuerte como lo que está pasando, se les “pasó” a estas personas?

Una persona me mandó un video en donde una mujer predijo lo que iba a pasar… el titulo me llamó la atención “mujer en España predijo lo del coronavirus”,

Para empezar, ella nunca mencionó al coronavirus.

Segundo: ella lo estaba diciendo que iba a pasar desde el 2017… o sea que cada año lo decía… algún año le iba a atinar ¿no?

Ahora resulta que todo el mundo lo predijo… pero, en otras palabras.

¿Se ha dado cuenta de la cantidad de videos que tenemos circulando acerca de la verdad de este coronavirus?

Mucha gente no cree lo que las noticias están diciendo… la gente no es tonta, ya razonamos un poco más.

Me he encontrado cada persona con un comentario que me da la razón…

¿Cuántas muertes ha habido por tornados?

Cuantas muertes ha habido por el SIDA… en 40 años van 35 millones de personas a nivel mundial.

Cuantas muertes ha habido por el narco… solo en México mueren 85 personas por día. Al año… mas de 30 mil personas.

Cuantas muertes ha habido por la diabetes. En México mueren 100 000 personas por ese mal.

Cuantas personas ha habido por tsunamis… en el 2005 murieron 245 000 personas en Indonesia… solo un ejemplo.

Cuantas muertes ha habido por huracanes.

Cuantas muertes ha habido por terremotos… 200 mil muertos en Haití en el 2010.

Cuantas muertes ha habido por cáncer de la próstata. Solo en México mueren 19 personas al día… al año casi 7 000.

Cuantas muertes ha habido por el cáncer en el colon.

Cuantas muertes ha habido por neumonía… en el mundo mueren al año más de 10 mil personas.

Cuantas muertes por culpa de la contaminación ambiental. Quiero detenerme un momento en este punto. Según la OMS… al año mueren 8.8 millones de personas (no animales) en el mundo. Si solo por contaminación por día mueren según la OMS 24 mil personas… el coronavirus le hace los mandados a la contaminación y también es a nivel mundial.

Busque en Internet cuantas personas murieron en el 2018 por el flu… se va a sorprender cuando vea la cantidad. Bueno, se lo voy a decir… nada mas y nada menos que 80 mil personas solo en los Estados Unidos.

¿Lo quiere de otra manera? 80 000 personas.

¿Quiere que le sigamos con las muertes?

Si no mal recuerdo, esta es la primera vez que esta columna esta tan macabra que me da cosa seguir escribiendo tantas muerte.

A lo que voy… ha habido mas muertes (y por millones) por otras causas, y nos estamos “paniqueando” por el coronavirus. Como dice mi amigo “Wicho”, “estamos mortales”, en serio.

Agradezco a las personas que me han enviado mensajes y videos dándome la razón de lo que he escrito del coronavirus… conste que lo dije recién que empezaron con la “pandemia”.

Por lo pronto hay que seguir aguantando lo que se venga.

Disfrute el tiempo con la familia, y si sigue trabajando… pues dele gracias a Dios.

Sugerencias, comentarios y opiniones favor de hacerlos llegar a: gamma9_10@yahoo.com