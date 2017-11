NFL México espera que sigan juegos de temporada regular

México.- (Notimex) El director general de NFL México, Arturo Olivé , espera que sigan los juegos de temporada regular de futbol americano en la Ciudad de México y consideró que el partido de Raiders de Oakland contra Patriotas de Nueva Inglaterra será histórico en el Estadio Azteca. El dirigente acudió este lunes al Palacio de Gobierno capitalino, donde junto con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el director del Deporte, Horacio de la Vega, anunciaron el juego de Raiders contra Pats el próximo domingo 19 en el Coloso de Santa Úrsula. “Buscaremos rever-tir la imagen del año pasado y evitar el gri-to homofóbico de los aficionados. La NFL México hace una invitación a los fanáticos de no a ese grito para no afectar la imagen a nivel internacional”, comentó. Olivé destacó que será el segundo juego de los tres programados en el convenio con la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, por sigla en inglés) y espera que se renueve por muchos años este tipo de encuentros de la campaña regular. “Vamos por el segundo juego y esperamos buenos resultados, como el año pasado, de dar la mejor cara al mundo. La NFL sabe de nuestro gran trabajo y vamos por la continuidad de más juegos”, comentó. El directivo destacó que la presencia de los campeones Patriotas de Nueva Inglaterra, número tres en la preferencia de los aficionados en México, es un plus contra los Raiders, que ocupa el segundo lugar en el gusto de los fanáticos. Informó que los equipos Pats y Raiders llegarán el sábado a la capital, “entre menos tiempo estén en la Ciudad de México es mejor, para no tener problemas de adaptación a la altura de más de dos mil metros sobre el nivel del mar”. Arturo Olivé comentó que en las bancas los jugadores tendrán tanques de oxígeno, como en cualquier otro partido de la NFL, y desde la semana pasada trabajan en el Estadio Azteca para que esté en condiciones de recibir el esperado juego de Raiders vs. Patriotas.