Netflix transmitirá partidos de la Champions League

Aficionados al fútbol, Netflix trae buenas noticias ya que a partir del próximo mes de agosto transmitirá la UEFA Champions League.

Grandes noticias para los aficionados al fútbol y también a los fieles seguidores de Netflix, quienes aseguraban que lo único que le faltaba a la plataforma era incluir contenido deportivo en su ya amplio catálogo. Ese sueño se hizo realidad y ahora transmitirán el torneo más importante del mundo a nivel de clubes: La UEFA Champions League.

Pero no es todo, ya que también incluirán entre sus opciones los partidos de la Europa League, además de la Ligue 1, Ligue 2 y demás competiciones francesas. Las emisiones comenzarán a partir del 17 de agosto, con el primer duelo de la liga entre el Olympique de Marsella y el Saint Etienne.

La Liga de Campeones llegará a Netflix a partir de la etapa de cuartos de final, donde ya hay dos llaves definidas (PSG vs Atalanta y Atlético de Madrid vs RB Leipzig); los otros cuatro finalistas se definirán entre el 7 y 8 de agosto, lamentablemente estos encuentros aún no estarán disponibles

Cabe resaltar que, desafortunadamente, esta opción aún no está disponible para Latinoamérica y México, ya que sólo será implementado en el país galo, pero no se descarta que en un futuro las transmisiones En Vivo lleguen a otros países.

Será a través del canal “Telefoot, Mediapro” donde se comenzará a difundir este contenido, del que tiene los derechos hasta 2024. Su costo será de 29.90 euros al mes, algo así como 610 pesos mexicanos y será aplicable para dos pantallas. “Estamos ansiosos por colaborar con Mediapro para ofrecer a los fanáticos del fútbol, series, películas y documentales este paquete único que trae juntos dos ofertas ricas e increíblemente complementarias”, se lee en un comunicado.

