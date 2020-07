Naya Rivera murió por ahogamiento accidental, revela autopsia

La Policía del Condado de Ventura confirmó que el cuerpo que recuperó del Lago Piru la mañana de este lunes, corresponde al de la actriz Naya Rivera.

El alguacil del condado de Ventura William “Bill” Ayub, aseguró que por el lugar en el que fue localizado, sus características físicas, la ropa y que no había reportes de otra persona desaparecida, fue que se confirmó la identidad de la víctima.

Además, confirmó que cuando fue encontrado, el cuerpo no tenía ningún chaleco salvavidas puesto.

La Oficina del Sheriff del Condado de Ventura, California, encontró esta mañana, un cuerpo muy cerca de donde desapareció la actriz de ‘Glee’, Naya Rivera.

Debido a esto, confirmó que realizaría el análisis correspondiente para determinar la identidad de la víctima.

Rivera desapareció el miércoles pasado en el Lago Piru después de tomar un bote junto a su hijo Josey de cuatro años. Después, Josey fue localizado solo, durmiendo en el bote, por otro grupo que lo encontró navegando a la deriva.

Los equipos de búsqueda y rescate han pasado los últimos seis días peinando el lago en busca de rastros de la actriz, pero se enfrentaron a la poca visibilidad en la zona y el gran tamaño del lago.

La angustiada familia de Naya fue vista el domingo en las inmediaciones del lago tratando de ayudar a los investigadores en su búsqueda.

Josey le dijo a la Policía que su madre ‘saltó’ y nunca volvió a la superficie.

La Oficina del Forense del Condado de Ventura confirmó que el cuerpo que fue recuperado en aguas del Lago Piru, es el de la actriz de ‘Glee’, Naya Rivera de 33 años.

Esto se determinó luego de que se realizara un estudio para confirmar la identidad, a través de una comparación dental.

Las autoridades especificaron que no se identificaron lesiones traumáticas ni procesos de enfermedad. Tampoco hay indicios de la investigación sobre que drogas o alcohol hayan jugado un papel determinante en la muerte, no obstante, se enviarán muestras para realizarles pruebas de toxicología.

