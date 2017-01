Natalia Subtil acusa a Sergio Mayer Jr. de no hacerse cargo de su hija

México.- Con apenas 49 días de nacida Mila Mayer Subtil, la nieta de Bárbara Mori, debutó en televisión. La bebé hizo su primera aparición en la pequeña pantalla junto a su madre, la modelo brasileña Natalia Subtil, el pasado martes en el programa mexicano L. Parecía que todo se había arreglado con la llegada de la bebé, pero nada más lejos de la realidad. Natalia Subtil, ex-pareja del hijo de Bárbara Mori, denunció públicamente el pasado viernes en el programa de televisión mexicano Las tardes con la Bigorra que no cuenta con el apoyo de Sergio Mayer Jr. para sacar adelante a su primogénita, ya que –según contó la modelo brasileña– el joven de apenas 18 años no muestra la más mínima preocupación por la recién nacida. “No la busca, creo que ni sabe dónde estamos”, aseguró visiblemente afectada Subtil. “No tenemos comunicación, no me marca ni para preguntar cómo está. Yo le mando un mensaje diciendo ‘ya se terminó su leche’ y no me contesta. Lee los mensajes pero tampoco me contesta. Me siento ignorada, pero no por mí, por mi hija porque de cualquier manera es su hija también y tenía que estar también a cargo de ella”, expresó la mamá primeriza. Subtil reconoció que, aunque durante los meses del embarazo nadie del entorno de Sergio se preocupó por ella, con el nacimiento de Mila intentó olvidar lo sucedido y se fue a vivir a la casa de Bárbara con la esperanza de que todo iba a ser distinto. Pero no fue así. “Allá en la casa de Bárbara yo hacía todo en el sentido de que su papá nunca me ayudó y yo acepté porque iba a ser una ayuda para mí. Todo lo tenía que hacer yo, yo tenía que pagar mis gastos, los gastos de la niña entonces era igualito a estar sola”, explicó. “Intenté olvidar las cosas que pasaron para que ella [la bebé] estuviera tranquila, para que todos ellos pudieran estar con ella regalando amor. Pero vi que nada cambió. Entonces yo dije ‘mejor me voy a mi departamento, hacemos las cosas solitas y ahí vivimos en paz’”, agregó. Subtil –que ahora vive sola con su primogénita– aseguró que tampoco cuenta con el apoyo de la familia de Sergio. “Nadie me pregunta nada”, subrayó la modelo, quien piensa demandar al padre de su hijo. “Yo lo que voy a hacer es intentar llevar a mi hija solita, pero me gustaría que ella tuviera a su papá como creo que toda mamá quiere que su hija tenga su papá presente pero siento que así no van a ser las cosas con él”, concluyó la mamá de Mila. Hasta la fecha ni Sergio Mayer Jr. ni su familia se han pronunciado sobre las fuertes declaraciones de Subtil.