Nacho firma contrato como artista solista

Share on Twitter

Share on Facebook

Miami, FLEl cantautor, músico y productor venezolano, Nacho, afianza su relación con Universal Music Latin Entertainment renovando contrato como solista y firma contrato de co-management y de productor ejecutivo donde apoyará a UMLE en la búsqueda de nuevos talentos y prestará su conocimiento como músico y productor. “Para mí es un placer como artista seguir con el equipo de Universal y esta vez trabajar de la mano el nuevo sencillo. No solo estoy firmando mi carrera como solista…sino también como productor ejecutivo y me contenta dar este paso porque siento que podemos aportar a la música latina, apoyar talento y desarrollar artistas.” – Nacho Desde que nació, la música era parte de él. Su inclinación artística no tardo en manifestarse y se hace evidente hoy con todos sus logros. Como compositor e intérprete, Nacho ha colaborado con algunos de los músicos y artistas latinos más influyentes de los últimos años logrando posicionarse en los primeros lugares de los charts de Estados Unidos y América Latina. “Es un gran placer trabajar de la mano y comenzar esta nueva de etapa con un talentoso productor, compositor y hit maker como lo es Nacho, un artista que tiene la habilidad de descubrir nuevos talentos y dejar huella en la música Latina. Estamos muy orgullosos de haber firmado esta alianza” – Alejandro Duque, General Manager Universal Music Latino/ Machete Music & Capitol Latin Como parte del dúo Chino & Nacho, logró tener la séptima canción más vista en YouTube/ VEVO a nivel mundial en el 2016 con “Andas en Mi Cabeza” y además se posiciono como uno de los 100 artistas más escuchados en YouTube/ VEVO en todos los tiempos. Como parte del dúo Chino & Nacho, también logró ser uno de los pocos artistas latinos en superar los 5 millones de monthly listeners en la plataforma Spotify, siendo uno de los latinos más escuchados a nivel mundial. Sus canciones se han vuelto parte de la cultura actual y sus millones de fanáticos alrededor del mundo esperan con ansia el lanzamiento de su nuevo sencillo “Báilame” el cual se lanzará el 14 de Abril, 2017. Millones de seguidores a través de sus redes sociales, más de 2 billones de views en YouTube, y una trayectoria internacional como cantante, músico, compositor y activista hacen de Nacho uno de los artistas más importantes de nuestros tiempos