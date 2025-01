Muro fronterizo de Trump revive la fe de trumpistas y el temor de migrantes y ecologistas

La reactivación del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, prometida por Donald Trump, quien asumirá su segundo mandato el próximo 20 de enero, genera esperanzas entre sus seguidores y preocupaciones entre migrantes, grupos humanitarios y ambientalistas. Durante su primer mandato, entre 2017 y 2021, se construyeron 689 kilómetros de esta barrera, considerada por algunos una medida efectiva, pero por otros, un símbolo de división y sufrimiento.

John Ladd, un ranchero de la frontera de Arizona, sostiene que solo Trump puede detener el cruce de migrantes y el tráfico de drogas. Según él, durante su administración anterior, se redujo considerablemente el flujo migratorio en su región, lo que permitió a las autoridades concentrarse en áreas clave en lugar de realizar tareas que, en su opinión, no deberían corresponderles.

Por otro lado, migrantes y organizaciones civiles consideran que el muro no logró cumplir con los objetivos que Trump había prometido. Isabel García, activista en defensa de los derechos humanos, asegura que la barrera no detuvo el flujo migratorio y que, además, trajo consigo tragedias humanas, ya que muchas personas han muerto intentando cruzar o han quedado gravemente heridas. La estructura del muro, compuesta por postes de acero de más de nueve metros de altura con cimientos profundos, fue diseñada para ser imponente y disuasiva. Sin embargo, su construcción, que costó aproximadamente 15 mil millones de dólares, ha sido duramente criticada por su elevado precio y por el impacto ambiental que generó en las regiones fronterizas.